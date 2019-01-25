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Общество | Пенза занимает 4-е место в Приволжском округе по стоимости куриного мяса

25.01.2019|18:26
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«Обычные, куриные» - отвечают продавцы покупателям, которые удивляются ценам на яйца. В небольших магазинах за десяток берут от 70 до 90 рублей - столько стоят крупные, так называемые двухжелтковые. С такими ценами омлеты и глазуньи скоро станут деликатесами.

«Мы пенсионеры. Конечно, накладно», - отметил мужчина.

Еще в середине декабря 2018 года пензенские потребители заметили, что куриные яйца подорожали. Тогда связывали это с подготовкой к Новому году.

«Две недели назад по 55 брали, а сейчас - 65», - рассказала женщина.

Специалистам регионального УФАС дано поручение проверить обоснованность роста цен на куриные яйца.

«Направлены соответствующие запросы как поставщикам, так и производителям куриного яйца. Информация пока не получена. Если будет установлено, что данное повышение цен вызвано сговором, будь то поставщики или производители куриного яйца, то антимонопольным органом, в частности Пензенским УФАС России, будут приняты меры антимонопольного реагирования», - сообщила начальник отдела УФАС России по Пензенской области Валентина Пегова.

По осени цыплят и кур считали, вернее, проверяли с чем связано подорожание мяса птицы. Тогда не выявили нарушения антимонопольного законодательства. Теперь вновь потребители говорят, что цены на грудки, окорочка, филе, тушки повысились по сравнению с прошлым, 2018 годом.

«Подорожало. Все сейчас подорожало - любой продукт, любой товар! 1 000 рублей дали, а на столько же взяли», - возмутился горожанин.

Мониторинг цен на продовольственную группу товаров еженедельно проводят сотрудники регионального министерства сельского хозяйства. Там говорят: никакого ажиотажа нет и мясо птицы продолжает оставаться одним из самых доступных.

«Сейчас по цене по сравнению с Приволжским регионом мы занимаем 4-е место на мясе птицы. Если в среднем у нас 140 рублей, то в социальных сетях можно увидеть мясо птицы и тушку бройлера по 123 рубля, по 125, по 126 и даже по 120 рублей», - отметила начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Тем более что продукция представлена от разных производителей - как местных, так и из соседних регионов.

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