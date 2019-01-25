25.01.2019 | 18:12

В четверг, 24 января, в Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров XVIII регионального конкурса «Предприниматель года», традиционно определяющего самого деятельного представителя пензенского бизнеса по итогам года.

Победу в этом конкурсе, который проводит «Пензенский Деловой клуб», можно считать признанием, так как всех его лауреатов определяют путем опроса банкиров, журналистов и самих бизнесменов.

«Мы не запрашиваем и не изучаем никакие официальные бумаги, мы просто голосуем за тех, кого считаем достойными. Можно сказать, что это народное признание, а это престижно», - рассказал управляющий «Пензенским Деловым клубом», генеральный директор конкурса «Предприниматель года» Константин Войцеховский.

Лучших определяли в нескольких номинациях: от «Открытия года» до, собственно, «Предпринимателя года».

Главная интрига вечера заключалась в том, сможет ли Рафик Ибрагимов после двух побед подряд вновь получить кубок победителей конкурса.

Тайна раскрылась через час после начала церемонии под всеобщие аплодисменты. Кубок с гравировкой трех дат - 2016, 2017 и 2018 годы - вручили генеральному директору производственно-коммерческой фирмы «Термодом», создателю и строителю уникального объекта на карте области - Города Спутника.

Как выяснилось, Рафик Ибрагимов одержал победу в голосовании со значительным отрывом. Согласно правилам конкурса переходящий кубок был передан на постоянное хранение человеку, выигравшему его трижды подряд.

«Естественно, один в поле не воин. Это относится и к строительству вообще, и тем более к строительству такого проекта, как Город Спутник. Мы многого добились. Мы создали примерно 8 000 рабочих мест. Хочу поблагодарить всех, кто вместе со мной воплощает проекты «Термодома». Это наша общая награда, и этот кубок я передам коллективу», - поделился эмоциями после награждения генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В минувшем году крупнейший в регионе строительный холдинг отметил 20-летие. Город Спутник продолжает развиваться, и уже сейчас в планы заложено грандиозное строительство: от новых социальных объектов (школа, детские сады, поликлиника) до новых точек притяжения людей (пешеходный бульвар, крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр с аквапарком).

У «Термодома» есть еще много идей и проектов, главным генератором которых является руководитель компании, трижды предприниматель года в Пензенской области и заслуженный строитель России Рафик Ибрагимов.