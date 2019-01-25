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Общество | Анна Кузнецова навестила кузнецкую школьницу, попавшую под автобус

25.01.2019|16:59
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В среду, 23 января, уполномоченный при Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей, находящихся на лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии.

В числе юных пациентов, которых посетила детский омбудсмен, - 15-летняя жительница Кузнецка, пострадавшая в результате наезда автобуса. ЧП произошло 10 января, девочка получила тяжелые травмы.

15 января школьницу на самолете спецрейсом доставили из Пензы в Москву, где в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ей смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Сейчас кузнечанка находится в реанимации, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. Тем не менее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш считает, что перспективы у девочки хорошие, однако ей предстоит еще многое преодолеть.

«Анна Кузнецова переговорила с мамой девочки о возможной помощи», - сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Источник — фото: deti.gov.ru
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Гость|25.01.2019 17:20|

В среду, 23 февраля,

Гость|25.01.2019 17:24|

Петю Кузнецова она не навестит ?

Гость|25.01.2019 17:26|

Работка у нее непыльная...

Гость|25.01.2019 17:30|

а почему не 8 марта

Гость|25.01.2019 17:30|

Петю Кузнецова она не навестит ?

Она побоится зашкварчиться...

Гость|25.01.2019 17:35|

Анна Кузнецова: Информация о голодных обмороках в школах Кузбасса проверяется

Уполномоченный по правам ребёнка в России рассказала о проблеме детского питания и заявила, что имущественный ценз здесь недопустим

Гость|25.01.2019 17:42|

В среду, 23 февраля, 

январь вроде не закончился . Ну всё понятно . Наркотики дают о себе знать .

Гость|25.01.2019 17:46|

Гость|25.01.2019 17:30|

а почему не 8 марта

Почему , почему да потому . Сказали посетила 23 февраля . Хотя сегодня 25 января .

Гость|25.01.2019 18:16|

Проклятье попадье за ДК железнодорожников.до седьмого колена её рода.

Гость|25.01.2019 18:30|

Она случайно не проживала на Кронштадской ?

Гость|25.01.2019 18:39|

Её основная роль на этой должности совсем не забота о детях,а забота о том,чтобы прирастало имущество к пузанам в платьях.

Гость|25.01.2019 18:40|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 23 февраля, уполномоченный при Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила
Журналюшки вы чего там пьете или курите? На дворе еще пока только январь 2019

Гость|25.01.2019 18:41|

Гость писал(a):

Петю Кузнецова она не навестит ?
penzainform.ru писал(a):
Анна Кузнецова
Брат и сестра?

Имя: Гость
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