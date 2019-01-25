25.01.2019 | 16:59

В среду, 23 января, уполномоченный при Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей, находящихся на лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии.

В числе юных пациентов, которых посетила детский омбудсмен, - 15-летняя жительница Кузнецка, пострадавшая в результате наезда автобуса. ЧП произошло 10 января, девочка получила тяжелые травмы.

15 января школьницу на самолете спецрейсом доставили из Пензы в Москву, где в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ей смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Сейчас кузнечанка находится в реанимации, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. Тем не менее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш считает, что перспективы у девочки хорошие, однако ей предстоит еще многое преодолеть.

«Анна Кузнецова переговорила с мамой девочки о возможной помощи», - сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.