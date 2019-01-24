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Общество | В торговой точке на проспекте Победы пиротехника хранилась с нарушениями

24.01.2019|10:55
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В торговом павильоне, расположенном в Пензе на проспекте Победы, 103, возле монумента «Самолет», прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности.

В небольшом магазине продаются продукты, бытовая химия и пиротехника. Выяснилось, что расстояние от эвакуационного выхода до секции с пиротехникой составляет 1,4 м, тогда как оно должно быть не менее 4 м. А двери запасных выходов невозможно открыть, не отперев изнутри ключом.

Кроме того, у арендатора помещения не имелось акта проверки работоспособности пожарной сигнализации.

«Арендатору торгового помещения внесено представление об устранении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

25 декабря 2018 года в Заречном при пожаре в подвале магазина, где хранились петарды и фейерверки, погиб 21-летний молодой человек. В момент возгорания он устанавливал электровоспламенители на пиротехнику. Проверка показала, что взрывоопасные изделия хранились в помещении незаконно.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|24.01.2019 11:50|

А вот например улицы у нас чистятся без нарушений?

Имя: Гость
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