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Общество | В Шемышейском районе неплательщик алиментов обматерил приставов

24.01.2019|15:05
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В Шемышейском районе 37-летнего неплательщика алиментов намерены привлечь к ответственности за недостойное поведение.

Весной прошлого года мужчина перестал давать деньги на воспитание своего сына и с тех пор задолжал ему 117 тысяч рублей. Искать работу и общаться с приставами он не желал, поэтому его решили доставить в отдел для дачи объяснений принудительно.

«Ранним утром в снежный день гражданина все-таки удалось застать дома, но состояние должника не позволило адекватно отреагировать на ознакомление его с документами и оценить последствия юридической ответственности за уклонение от явки к судебному приставу», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Алиментщик матерился, размахивал руками, пытаться вытолкать непрошеных гостей из дома и закрыть за ними дверь.

«За воспрепятствование законной деятельности должностного лица на него был составлен протокол и материал об административном правонарушении. Он передан для рассмотрения мировому судье судебного участка в границах Шемышейского района», - добавили в пресс-службе.

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Гость|24.01.2019 15:26|

Вот и Шемышейка нашлась,давно не было.Даже скучно без Шемышейских приколов.

Гость|24.01.2019 15:48|

«Ранним утром в снежный день

печаль....

Гость|24.01.2019 15:50|

Весной прошлого года

Мы думали летом

Гость|24.01.2019 15:52|

Алиментщик матерился, размахивал руками, пытаться вытолкать непрошеных гостей из дома и закрыть за ними дверь.

Жаль , жаль он дверью не пришиб не прошанных гостей

Гость|24.01.2019 15:54|

ВеселО у вас в колхозе.

Гость|24.01.2019 15:55|

А как безработный мог задолжать менее, чем за год, 117000 по алиментам? Расчет по минималке никак на 117 т.р. не выходит.

Гость|24.01.2019 15:59|

в границах Шемышейского района», -

Префектура Ниигата туда надо было подавать

Гость|24.01.2019 16:14|

перестал давать деньги на воспитание своего сына 

Воспитаение и деньги не совместимы . Есть понятие духовное воспитание . Он не виновен , всё правильно сделал .

Гость|24.01.2019 16:23|

На фото внимательно посмотрите . . На телефоне включают функцию диктофон и пишут . Сразу в таком случае заявляеш 51 статья . Что они потом говорят кому говорят о чём и зачем по барабану .

Гость|24.01.2019 16:35|

А китайцы в Шемышейке будут выращивать грибы ,как и себя,на химикатах?

Гость|24.01.2019 16:39|

А хорошо что тутошнего чокнутого комментатора родительских прав лешили, это было правильно и своевременно.

Гость|24.01.2019 16:42|

Гость|24.01.2019 16:39|

А хорошо что тутошнего чокнутого комментатора родительских прав лешили, это было правильно и своевременно.

Кого ?

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