24.01.2019 | 15:05

В Шемышейском районе 37-летнего неплательщика алиментов намерены привлечь к ответственности за недостойное поведение.

Весной прошлого года мужчина перестал давать деньги на воспитание своего сына и с тех пор задолжал ему 117 тысяч рублей. Искать работу и общаться с приставами он не желал, поэтому его решили доставить в отдел для дачи объяснений принудительно.

«Ранним утром в снежный день гражданина все-таки удалось застать дома, но состояние должника не позволило адекватно отреагировать на ознакомление его с документами и оценить последствия юридической ответственности за уклонение от явки к судебному приставу», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Алиментщик матерился, размахивал руками, пытаться вытолкать непрошеных гостей из дома и закрыть за ними дверь.

«За воспрепятствование законной деятельности должностного лица на него был составлен протокол и материал об административном правонарушении. Он передан для рассмотрения мировому судье судебного участка в границах Шемышейского района», - добавили в пресс-службе.