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Общество | В Первомайской администрации подвели итоги конкурса на лучшее оформление

24.01.2019|17:47
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Зима продолжается, а вот конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, общественных территорий подошел к концу. В администрации Первомайского района Пензы подвели итоги и отметили предприятия, организации, учреждения культуры, спорта и образования, которые создавали праздничную атмосферу в городе.

«Новый год мы встретили с вами достойно, каждый из вас внес определенную лепту, чтобы наш район был красочно оформлен и к Новому году, и к Рождеству Христову. Так и хорошо получилось, мы заняли второе место среди районов города Пензы», - отметила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Елена Ноганева живет в Терновке. Свой частный дом на первой линии вдоль центральной магистрали она вместе с внуками оформляла гирляндами, декоративными хлопушками.

«Мы украшаем свою жизнь, украшаем себя, свой дом. Почему же мы не должны украшать нашу улицу, наш любимый дом, в котором мы живем? Мы тоже хотим, чтобы он был красивый, чтобы он нравился всем, создавал хорошее настроение для людей. Таким образом, я думаю, что украшаем не только дом, но и свою жизнь», - пояснила жительница Пензы.

Вместе с предприятиями, активистами Первомайского района, да и всего города создавал новогодне-рождественскую сказку и коллектив телерадиокомпании «Наш дом».

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