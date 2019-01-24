24.01.2019 | 17:36

В здании все еще напоминает о детском доме, который когда-то там располагался, - рисунки на стенах, пианино, стеллажи для книг и поучительные надписи.

В запустении находятся второй и третий этажи. На первом разместились Пензенский областной центр медицинской профилактики и Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств.

«Преступно-халатно не задействовать это здание, не ремонтировать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Там планируют разместить центр медицинской реабилитации. Палатные помещения как таковые уже имеются, есть актовый зал, удобная коридорная система плюс два бассейна и даже баня.

Подобного реабилитационного центра в регионе еще не было. По своей функциональности он позволит принимать по 120 человек в день. При этом пациенты не будут находиться там круглые сутки.

«Он пришел, отреабилитировался, ему процедуры сделали, он может отдохнуть, если там связано с тепловыми процедурами, чтобы сразу на улицу не выходить, все, и пошел домой. На третьем этаже мы сделаем, чтобы были палаты дневного стационара, где могут отдохнуть как этап реабилитации, то есть он может быть чисто амбулаторным (без кровати), а может быть с кроватью», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Общая стоимость реконструкции здания составит более 180 миллионов рублей. В эту сумму входят затраты на медицинское оборудование, инвентарь, мебель. На помощь в создании центра планируют пригласить иногородних специалистов из подобных лечебных учреждений, но их в России не так уж и много.