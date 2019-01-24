Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 янв 2019|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.03  |  $  66.00
 

Общество | В Пензе на реабилитационный центр потратят более 180 миллионов рублей

24.01.2019|17:36
Печать

В здании все еще напоминает о детском доме, который когда-то там располагался, - рисунки на стенах, пианино, стеллажи для книг и поучительные надписи.

В запустении находятся второй и третий этажи. На первом разместились Пензенский областной центр медицинской профилактики и Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств.

«Преступно-халатно не задействовать это здание, не ремонтировать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Там планируют разместить центр медицинской реабилитации. Палатные помещения как таковые уже имеются, есть актовый зал, удобная коридорная система плюс два бассейна и даже баня.

Подобного реабилитационного центра в регионе еще не было. По своей функциональности он позволит принимать по 120 человек в день. При этом пациенты не будут находиться там круглые сутки.

«Он пришел, отреабилитировался, ему процедуры сделали, он может отдохнуть, если там связано с тепловыми процедурами, чтобы сразу на улицу не выходить, все, и пошел домой. На третьем этаже мы сделаем, чтобы были палаты дневного стационара, где могут отдохнуть как этап реабилитации, то есть он может быть чисто амбулаторным (без кровати), а может быть с кроватью», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Общая стоимость реконструкции здания составит более 180 миллионов рублей. В эту сумму входят затраты на медицинское оборудование, инвентарь, мебель. На помощь в создании центра планируют пригласить иногородних специалистов из подобных лечебных учреждений, но их в России не так уж и много.

0
0
0
0
 
Гость|24.01.2019 19:23|

penzainform.ru писал(a):

стоимость реконструкции здания составит более 180 миллионов рублей.
А сколько в т.ч. на бордюры и плитку?????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 