В четверг, 24 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» Олег Шибаев обсудили шествие в День Победы.
Мэр города считает, что нужно продумать оптимальный маршрут, который будет удобен и «Бессмертному полку», и другим участникам митинга.
«Надо проанализировать отзывы жителей, которые шли в колонне в прошлые годы, и выбрать наиболее подходящий план движения. Кроме того, следует помнить, что с каждым годом количество желающих почтить память своих родственников - воинов Великой Отечественной войны - растет», - высказал он свое мнение.
Один из вариантов - начать шествие на проспекте Победы от ЦНТИ в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
«По итогам обсуждения решено подготовить возможные маршруты движения и представить их на ближайшей планерке», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
В прошлые годы колонна «Бессмертного полка» начинала путь от улицы Коммунистической по правой стороне проспекта Победы, доходила до разворота возле магазина «Василек» и возвращалась к монументу до перекрестка с улицей Карпинского уже по левой стороне.
Удобный маршрут был всем нравиться, нет они сейчас придумают, чтобы не только на мостах движение парализовать, но и в центре. Лучше бы не пускали вот тех в красном на фото фашистов недорезанных малолеток поганых, которые кстати кричали и провозглашали фашизм.