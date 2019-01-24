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Общество | В Пензе хотят изменить маршрут движения «Бессмертного полка»

24.01.2019|14:00
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В четверг, 24 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» Олег Шибаев обсудили шествие в День Победы.

Мэр города считает, что нужно продумать оптимальный маршрут, который будет удобен и «Бессмертному полку», и другим участникам митинга.

«Надо проанализировать отзывы жителей, которые шли в колонне в прошлые годы, и выбрать наиболее подходящий план движения. Кроме того, следует помнить, что с каждым годом количество желающих почтить память своих родственников - воинов Великой Отечественной войны - растет», - высказал он свое мнение.

Один из вариантов - начать шествие на проспекте Победы от ЦНТИ в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«По итогам обсуждения решено подготовить возможные маршруты движения и представить их на ближайшей планерке», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В прошлые годы колонна «Бессмертного полка» начинала путь от улицы Коммунистической по правой стороне проспекта Победы, доходила до разворота возле магазина «Василек» и возвращалась к монументу до перекрестка с улицей Карпинского уже по левой стороне.

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Гость|24.01.2019 14:19|

Удобный маршрут был всем нравиться, нет они сейчас придумают, чтобы не только на мостах движение парализовать, но и в центре. Лучше бы не пускали вот тех в красном на фото фашистов недорезанных малолеток поганых, которые кстати кричали и провозглашали фашизм.

Гость|24.01.2019 14:34|

Не надо ничего менять. Все нормально было.

Гость|24.01.2019 14:38|

Задолбали уже... прошлыми победами, другого государства. У самих-то, есть чо?

Гость|24.01.2019 15:14|

Приведите в порядок Стелу Героев ВОВ и Труда,сделайте асфальт новый или плитку,.Вам попы не дают делать или сами наплевали на память павших?

Имя: Гость
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