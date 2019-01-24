24.01.2019 | 15:20

287 тысяч рублей задолжало муниципальное предприятие «Агентство по развитию предпринимательства Неверкинского района» своим работникам.

По решению суда эти средства должны были взыскать приставы. Но у организации отсутствовало имущество, за счет продажи которого можно было бы выплатить работникам зарплату. Кроме того, бухгалтерскую документацию изъяли следователи, поэтому узнать баланс предприятия стало невозможно.

Однако оказалось, что некая сельскохозяйственная организация задолжала агентству по развитию предпринимательства 900 тысяч рублей и МУП пытается их вернуть. На эти средства и обратил взыскание судебный пристав.

«Деньги были внесены на депозитный счет отдела судебных приставов, а затем перечислены в счет погашения задолженности по зарплате», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что руководитель МУП «Агентство поддержки предпринимательства» Вадинского района осужден за присвоение имущества организации и мошенничество с использованием служебного положения. После вынесения приговора он уволился со своей должности.