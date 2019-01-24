24.01.2019 | 15:35

Целая группа подростков оказалась в городском управлении МВД России. Школьников доставили туда на экскурсию.

«Когда гражданин обращается на телефон 02, то все сообщения попадают именно сюда. Здесь уже происходит регистрация первоначальная данных сообщений, регистрируются сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях любого рода», - рассказал сотрудник полиции.

Также ученикам 7-го класса школы № 77 показали, как работает система «Безопасный город», а потом провели туда, куда им попадать не нужно.

«Здесь содержатся люди, которые ведут антиобщественный образ жизни, то есть злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими веществами. За мелкое хищение, если жвачку украли, тоже можно здесь оказаться», - пояснил сотрудник полиции.

Особый интерес у школьников вызвало знакомство с оружием, которое используют полицейские, а также показательные выступления сотрудников органов внутренних дел.

«Может быть, некоторые, будем надеяться, после школы пойдут работать в полицию, почему бы и нет? А с другой стороны, я думаю, что это будет сдерживающим фактором, чтобы подростки не совершали в будущем преступлений», - отметил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г. Пензе Николай Небайкин.