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Общество | Губернатор оценил ремонт в областной офтальмологической больнице

24.01.2019|14:21
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В четверг, 24 января, губернатор Иван Белозерцев осмотрел обновленное здание областной офтальмологической больницы на улице Красной в Пензе.

Это учреждение здравоохранения - единственное в регионе, специализирующееся на офтальмологической помощи населению. В нем имеется 180 коек круглосуточного и 80 коек дневного стационара, действуют офтальмо-травматологический пункт, отделения функциональной диагностики и лазерной хирургии, а также консультативно-диагностическая поликлиника.

В 2018 году за счет регионального бюджета проведен капитальный ремонт здания. Работы завершились в декабре. В течение ближайшей недели начнет действовать новое оборудование.

После реконструкции работа регистратуры организована по принципу «бережливой поликлиники».

Губернатор осмотрел фасад здания, ознакомился с макетом обустройства лифтовой шахты, оценил условия для маломобильных и слабовидящих больных, работу открытой регистратуры, комфортность зон ожидания. Также он посетил кабинеты специалистов, палаты дневного стационара, хирургическую и лазерную операционные, обратив внимание на грамотную организацию потоков пациентов.

«Мы будем и в дальнейшем проводить капитальный ремонт лечебных учреждений Пензенской области. Пригласите главных врачей в обновленную офтальмологическую больницу, ознакомьте их с организацией лечебного процесса, чтобы они смогли взять на вооружение грамотно выстроенную логистику», - поручил Иван Белозерцев.

«В 2019 году капитальный ремонт больницы продолжится. Планируется обустроить лифтовую шахту в здании амбулаторно-поликлинических подразделений и начать реконструкцию стационара. Соответствующие средства в бюджете Пензенской области на текущий год предусмотрены», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник — фото: Pnzreg.ru
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Гость|24.01.2019 14:45|

И что теперь там парковка будет? Или на это всем наплевать?

Гость|24.01.2019 14:49|

молодец рашит сагитович

Гость|24.01.2019 15:00|

А койки из досок и стульев когда завезут?

Гость|24.01.2019 15:11|

Моя мама сделала операцию на глаз в конце декабря.Оперировала Сильнова Татьяна Валентиновна. Мама очень довольна отношением персонала,атмосферой доброжелательности,предусмотрительности.Она рассказывает о вежливости обслуживающего персонала.Если бы не навещала ее сама и не слышала разговоров пациентов в палате.не поверила бы:" Нам отсюда уходить домой не хочется. Такое отношение к старикам не у всех родственников дома."Про питание отдельные слова благодарности. Вкусно, сытно,порции большие,ничего из еды приносить не нужно. Особо хвалили пожилые пациентки фрукты-ежедневно по целой груше давали, кефир на полдник,котлеты и другие вкусности. Выражаю огромную благодарность администрации больницы,доктору и всем,кто заботился о наших мамах. Пишу со слов Терентьевой Тамары Андреевны.Г.Нижний Ломов.

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