24.01.2019 | 14:21

В четверг, 24 января, губернатор Иван Белозерцев осмотрел обновленное здание областной офтальмологической больницы на улице Красной в Пензе.

Это учреждение здравоохранения - единственное в регионе, специализирующееся на офтальмологической помощи населению. В нем имеется 180 коек круглосуточного и 80 коек дневного стационара, действуют офтальмо-травматологический пункт, отделения функциональной диагностики и лазерной хирургии, а также консультативно-диагностическая поликлиника.

В 2018 году за счет регионального бюджета проведен капитальный ремонт здания. Работы завершились в декабре. В течение ближайшей недели начнет действовать новое оборудование.

После реконструкции работа регистратуры организована по принципу «бережливой поликлиники».

Губернатор осмотрел фасад здания, ознакомился с макетом обустройства лифтовой шахты, оценил условия для маломобильных и слабовидящих больных, работу открытой регистратуры, комфортность зон ожидания. Также он посетил кабинеты специалистов, палаты дневного стационара, хирургическую и лазерную операционные, обратив внимание на грамотную организацию потоков пациентов.

«Мы будем и в дальнейшем проводить капитальный ремонт лечебных учреждений Пензенской области. Пригласите главных врачей в обновленную офтальмологическую больницу, ознакомьте их с организацией лечебного процесса, чтобы они смогли взять на вооружение грамотно выстроенную логистику», - поручил Иван Белозерцев.

«В 2019 году капитальный ремонт больницы продолжится. Планируется обустроить лифтовую шахту в здании амбулаторно-поликлинических подразделений и начать реконструкцию стационара. Соответствующие средства в бюджете Пензенской области на текущий год предусмотрены», - сообщили в пресс-службе правительства региона.