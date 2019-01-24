24.01.2019 | 16:12

В четверг, 24 января, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по возбужденному прокурором Кузнецка делу об административном правонарушении оштрафовало главврача местной межрайонной больницы на 500 рублей.

Медику придется выплатить эту сумму за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов». Речь идет о прославившем Пензенскую область на всю Россию размещении пациента на стульях с деревянным щитом вместо койки.

12 января в больницу привезли кузнечанку с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Так как все стационарные койки первого терапевтического отделения и койки скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты, женщину с ее согласия положили на «приставное место».

По мнению прокуроров, такое размещение пациента является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме того, в больнице оказались не соблюдены нормы площади помещения в расчете на одну койку.

В ходе проверки в палате также нашли раскладное мягкое кресло, что не допускается: его поверхность не является устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

«По выявленным в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» нарушениям по согласованию с региональной прокуратурой прокурор г. Кузнецка внес министру здравоохранения Пензенской области представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию - объявил выговоры Владимиру Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), Оксане Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду Олегу Ягову.

После скандала для больницы приобрели девять раскладывающихся кроватей.