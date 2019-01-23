23.01.2019 | 16:37

Из бюджета Пензенской области выделено более 4,7 млн рублей на возмещение затрат, связанных с покупкой оборудования для подключения к цифровому ТВ.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионе отключат 11 февраля. Объявление с соответствующей информацией (о переходе региона на цифровое телевидение) будет транслироваться в течение недели, затем передатчик выключат.

После этого жители региона смогут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

Владельцам современных телевизоров для приема сигнала нужно будет приобрести антенну дециметрового диапазона, а тем, у кого телевизоры старого образца, - антенну и специальную цифровую приставку.

Минимальная стоимость комплекта - 790 рублей. В районах Пензенской области насчитали 4 674 семьи, у которых нет возможности его приобрести.

«Считаю необходимым помочь населению, люди обращаются с просьбами поддержать их семьи и войти в положение», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Компенсацию будут предоставлять малоимущим гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим в Пензенской области, которые приобрели оборудование и обратились с заявлением о возмещении затрат, с учетом среднедушевого дохода ниже 150% величины прожиточного минимума.

«Предполагается возмещение затрат при приобретении одного комплекта техники (цифровой приставки стандарта DVB-T2, антенны дециметрового диапазона, ТВ-приемника) на одно домовладение в виде единовременной материальной помощи - не более 1 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все заявки будет рассматривать специальная комиссия областного минтруда. Кроме того, с 1 февраля запустят горячую линию, волонтерские штабы которой (500 человек) станут консультировать население по вопросам перехода на цифровое эфирное ТВ.