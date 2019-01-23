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Общество | Жителям области компенсируют затраты на подключение к цифровому ТВ

23.01.2019|16:37
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Из бюджета Пензенской области выделено более 4,7 млн рублей на возмещение затрат, связанных с покупкой оборудования для подключения к цифровому ТВ.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионе отключат 11 февраля. Объявление с соответствующей информацией (о переходе региона на цифровое телевидение) будет транслироваться в течение недели, затем передатчик выключат.

После этого жители региона смогут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

Владельцам современных телевизоров для приема сигнала нужно будет приобрести антенну дециметрового диапазона, а тем, у кого телевизоры старого образца, - антенну и специальную цифровую приставку.

Минимальная стоимость комплекта - 790 рублей. В районах Пензенской области насчитали 4 674 семьи, у которых нет возможности его приобрести.

«Считаю необходимым помочь населению, люди обращаются с просьбами поддержать их семьи и войти в положение», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Компенсацию будут предоставлять малоимущим гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим в Пензенской области, которые приобрели оборудование и обратились с заявлением о возмещении затрат, с учетом среднедушевого дохода ниже 150% величины прожиточного минимума.

«Предполагается возмещение затрат при приобретении одного комплекта техники (цифровой приставки стандарта DVB-T2, антенны дециметрового диапазона, ТВ-приемника) на одно домовладение в виде единовременной материальной помощи - не более 1 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все заявки будет рассматривать специальная комиссия областного минтруда. Кроме того, с 1 февраля запустят горячую линию, волонтерские штабы которой (500 человек) станут консультировать население по вопросам перехода на цифровое эфирное ТВ.

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Гость|23.01.2019 16:51|

А домой к таким людям заходили,смотрели как они живут,может у них машина во дворе?Или бабушки своим внукам бездельникам всю пенсию отдают.Что то много желающих получить приставку за счет налогоплательщика.

Гость|23.01.2019 16:52|

Не поверю что у людей нет 790 руб. на приставку.На сигареты больше денег надо.

Гость|23.01.2019 16:54|

Все пенсии получают,пособия,работают некоторые не офицально.НЕ ВЕРЮ ЧТО НЕТ 790 руб.на приставку.

Гость|23.01.2019 16:55|

Гость писал(a):

Все пенсии получают,пособия,работают некоторые не офицально.НЕ ВЕРЮ ЧТО НЕТ 790 руб.на приставку.
Значит на что то другое деньги уходят.

Гость|23.01.2019 16:56|

Слишком много бюджетных денег тратят на благотворительность.

Гость|23.01.2019 16:58|

Я купил приставку и отвез своей бабушке.А другие что не могут так?

Гость|23.01.2019 16:58|

Гость писал(a):

Я купил приставку и отвез своей бабушке.А другие что не могут так?
Зачем нахалявку то лучше.

Гость|23.01.2019 17:05|

Главное посадить всех на иглу пропаганды. Остальное неважно.

Гость|23.01.2019 17:13|

А если я телевизор новенький хочу мне возместят его затрату?

Гость|23.01.2019 17:17|

Вот это радость.. Это с какого им, деньги из бюджета?! 20 летия были эти каналы и не кому не мешали.. А тут и так бобло с нас дерут, так и ещё им 5 мальков из бюджета.. Тоже блин родственники.

Гость|23.01.2019 17:24|

А где вы видели приставку за 790? Цены на них уже давно взвинтили. Самая дешевая Китай 1200. Более менее в среднем 1400. Китайские многие возвращают, не все идут.

Имя: Гость
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