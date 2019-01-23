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Общество | За сутки из Пензы вывезли более 8 000 кубометров снега

23.01.2019|09:30
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За минувшие сутки с улиц Пензы было убрано 8 005 кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 23 января.

Днем 22 января дороги расчищали 97 единиц техники, в ночь вышли 107 спецмашин.

Основной упор в ходе работ в ночную смену был сделан на вывоз снега. Работы проводились на проспекте Победы, путепроводе на улице 8 Марта, развязке на улице Чехова, улицах Кирова, Карпинского, Московской, Ленинградской, Чаадаева, Октябрьской, Суворова. Было задействовано 45 самосвалов и 13 погрузчиков.

Пешеходные зоны расчищали 132 человека и 33 единицы техники.

«В дневную смену в среду, 23 января, очисткой и обработкой дорог занимаются 110 спецмашин», - добавили в мэрии.

19 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать круглосуточную работу снегоплавильной установки Vulcan, чтобы не только более оперативно ликвидировать снег, но и сэкономить на транспорте, задействованном на вывозе.

20-21 января из Пензы вывезли 7 031 кубометр снега.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|23.01.2019 09:44|

Это фронтовые сводки,достижения или работа,за которую получаете деньги?

Гость|23.01.2019 09:44|

счастье то какое...

Гость|23.01.2019 09:47|

penzainform.ru писал(a):

улиц Пензы было убрано 8 005 кубометров снега
Какой смысл писать сколько кубов каждый день убрали? Жители смотрят под ноги, а под ними нечищенные тротуары, зауженные дороги. Заужение приводит к дтп и к пробкам.

Гость|23.01.2019 09:48|

С каждым днем объём вывезенного снега все увеличивается, а вот дороги становятся все уже и уже. Может количество вывезенного попутали с количеством сненга, который сгребли к обочинам дорог и на тротуары??? Межкварталку так вообще даже разгрести не могут, не говоря уже о вывозе с неё снега

Гость|23.01.2019 09:52|

Зачем повально вывозить, если это заведомо невыполнимая и очень трудозатратная операция? Не проще ли купить для города пару-тройку шнекороторов, чтобы в местах, где это возможно, просто раскидывать снег шнекоротором по прилегающим обочинам без вреда окружающим??? Таких мест в городе хоть пруд пруди

Гость|23.01.2019 09:58|

Гость писал(a):

Зачем повально вывозить, если это заведомо невыполнимая и очень трудозатратная операция? Не проще ли купить для города пару-тройку шнекороторов, чтобы в местах, где это возможно, просто раскидывать снег шнекоротором по прилегающим обочинам без вреда окружающим??? Таких мест в городе хоть пруд пруди
Пара не пара ,а один шнекороторный Урал работал на проспекте Победы,а в паре с ним !? Беларус ,которому просто не хватало массы и длины отвала подчищать за Уралом.Пришло поколение абсолютно непрофессиональных и необразованных (по профилю) чиновников.

Гость|23.01.2019 09:59|

8000 и 5 кубов!! Как считали?Машины стояли в очередь,и погрузка шла ВСЮ НОЧЬ без остановки?! Это очень круто!

Гость|23.01.2019 10:02|

Так сколько же машин вывозили снег?И сколько кубометров помещается в одну машину хотя бы в среднем?

Имя: Гость
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