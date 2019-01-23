23.01.2019 | 09:30

За минувшие сутки с улиц Пензы было убрано 8 005 кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 23 января.

Днем 22 января дороги расчищали 97 единиц техники, в ночь вышли 107 спецмашин.

Основной упор в ходе работ в ночную смену был сделан на вывоз снега. Работы проводились на проспекте Победы, путепроводе на улице 8 Марта, развязке на улице Чехова, улицах Кирова, Карпинского, Московской, Ленинградской, Чаадаева, Октябрьской, Суворова. Было задействовано 45 самосвалов и 13 погрузчиков.

Пешеходные зоны расчищали 132 человека и 33 единицы техники.

«В дневную смену в среду, 23 января, очисткой и обработкой дорог занимаются 110 спецмашин», - добавили в мэрии.

19 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать круглосуточную работу снегоплавильной установки Vulcan, чтобы не только более оперативно ликвидировать снег, но и сэкономить на транспорте, задействованном на вывозе.

20-21 января из Пензы вывезли 7 031 кубометр снега.