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Общество | Юные пензенцы представили в «Сколкове» порошок для остановки крови

23.01.2019|10:02
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Во вторник, 22 января, супруга премьер-министра Японии и министр просвещения РФ Ольга Васильева посетили инновационный центр «Сколково», где в числе прочих проектов представлена разработка пензенского детского технопарка «Кванториум НЭЛ».

Ольга Васильева уже знакома с работами юных пензенцев. В марте 2018 года она посетила «Кванториум», расположенный в здании технопарка «Рамеев», и высоко оценила проекты, представленные в детском технопарке.

В центре «Сколково» инноваторы Максим Мысин, Андрей Шишков, Иван Лисин, Станислав Сергеенков, Анастасия Маковкина, Ярослава Михеева, Екатерина Сажнева и Ярослава Тимирбаева представили средство для быстрой остановки кровотечений. Оно разработано на основе дрожжевых отходов.

«Препарат представляет собой порошок, который очень хорошо впитывает влагу, моментально останавливает кровь и заживляет раны. Изготовлено это медицинское средство из барды - отхода пищевой промышленности. Порошок разработан для использования в вооруженных силах, для оказания помощи в полевых условиях», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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Гость|23.01.2019 10:32|

Хм, лет 20 назад ещё был придуман клей для ран. Для этих целей в экстренных случаях может подойти даже супер клей китайский.

Гость|23.01.2019 10:37|

А чем занимается министр просвещения?

Гость|23.01.2019 10:44|

Гость писал(a):

А чем занимается министр просвещения?
как чем? просвещает, что бабло в шарагах penzainform.ru писал(a):
«Кванториум», расположенный в здании технопарка «Рамеев», и высоко оценила проекты, представленные в детском технопарке
и тому подобных тоннами пропадает якобы не зря.

Гость|23.01.2019 10:45|

Пензаинформ в своем стиле, в заголовке "Сколкове". Не позорьтесь, посмотрите как коллеги-журналисты из других СМИ употребляют это слово.

Гость|23.01.2019 10:46|

какой такой порошок? почему мвд не проверила природу происхождения порошка?

Гость|23.01.2019 10:48|

Таких веществ, прошедших проверку и применяемых в медицине много, как вариант советский бинт пропитанный ферментам в пузыречке как щас помню, посыпал им (он рассыпался при перетирании) и кровь в момент останавливалась, а это просто уже с юных лет учат распиливать средства на всякой чепухе.

Гость|23.01.2019 10:50|

жену министра японии порохом зарядили! ужас! когда же эта наркомания вся прекратится

Гость|23.01.2019 10:54|

"Препарат представляет собой порошок, который очень хорошо впитывает влагу, моментально останавливает кровь и заживляет раны...." Женские тампоны, прокладки и т.д., все уже давно известно и в горячих точках опробовано, а это бред какой-то, ну давайте раны кошачьим наполнителем засыпать, тоже впитывает прекрасно, чушь полная.

Гость|23.01.2019 10:58|

Гость писал(a):

"Препарат представляет собой порошок, который очень хорошо впитывает влагу, моментально останавливает кровь и заживляет раны...." Женские тампоны, прокладки и т.д., все уже давно известно и в горячих точках опробовано, а это бред какой-то, ну давайте раны кошачьим наполнителем засыпать, тоже впитывает прекрасно, чушь полная.
Старый добрый порох всё заживляет за раз. Засыпаем порох в рану, поджигаем, предварительно закусывая деревянную ветку между зубов, зашиваем рану цыганской иглой. Зачем велосипед изобретать?

Гость|23.01.2019 11:11|

Судя по эмоции японки,-это даже не полное безразличие,а вообще отрешённость какая то.Насколько наши технологии и развитие в жо-пе мамонта по сравнению с Японией, да и не только,знает больше половины населения планеты.Очередной высер-ПОКАЗУХА-ОТМАЗКА с подачи "с верху".

Гость|23.01.2019 11:12|

Будем нюхать порошок будет очень хорошо

Гость|23.01.2019 11:15|

а мне мама говорила: "порошочек-это сила." Порошочек порошок, а ты пробовал, дружок?

Гость|23.01.2019 11:17|

Гость писал(a):

Судя по эмоции японки,-это даже не полное безразличие,а вообще отрешённость какая то.
Я читаю по мимике. Она думает: "Мда, таких приколов я еще не видела"

Гость|23.01.2019 11:26|

Мда, нашли кому хвастаться.. В Японии лабораторный класс в обычной школе содержит в себе больше реальных инноваций чем весь наш псевдо-центр!

Гость|23.01.2019 11:27|

Сколково стоит переименовать в Калково

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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