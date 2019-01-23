23.01.2019 | 10:02

Во вторник, 22 января, супруга премьер-министра Японии и министр просвещения РФ Ольга Васильева посетили инновационный центр «Сколково», где в числе прочих проектов представлена разработка пензенского детского технопарка «Кванториум НЭЛ».

Ольга Васильева уже знакома с работами юных пензенцев. В марте 2018 года она посетила «Кванториум», расположенный в здании технопарка «Рамеев», и высоко оценила проекты, представленные в детском технопарке.

В центре «Сколково» инноваторы Максим Мысин, Андрей Шишков, Иван Лисин, Станислав Сергеенков, Анастасия Маковкина, Ярослава Михеева, Екатерина Сажнева и Ярослава Тимирбаева представили средство для быстрой остановки кровотечений. Оно разработано на основе дрожжевых отходов.

«Препарат представляет собой порошок, который очень хорошо впитывает влагу, моментально останавливает кровь и заживляет раны. Изготовлено это медицинское средство из барды - отхода пищевой промышленности. Порошок разработан для использования в вооруженных силах, для оказания помощи в полевых условиях», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.