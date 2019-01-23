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Общество | В Пензенскую область пришли настоящие зимние морозы

23.01.2019|17:09
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Пришли первые в 2019 году настоящие зимние морозы - днем -20, ночью в отдельных районах до -29. Специалисты Гидрометеоцентра говорят, что такие температуры многих пензенцев пугают, но для января в области характерны.

«Что из аномального у нас было за последнее тысячелетие - это 2010 год. Он стал как самым жарким, так и самым холодным - в январе температура воздуха опускалась до -33...-38 градусов. Близки по характеру таких температур 2006 год, 2014-й», - сообщила начальник отдела Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

Нынешние морозы жизнь в Пензе сильно не изменили. Учиться продолжают даже первоклассники: в начальной школе в Центральной России по нормам занятия отменяют, если днем становится холоднее -23...-25.

Общественный транспорт исправно ходит. В ближайшие дни температура даже ночью ниже -30 не опустится. Морозы пришли в Пензу не на один день - по прогнозам синоптиков, около недели они точно прогостят.

Такая новость очень огорчает медиков из больницы № 4, где работает ожоговое отделение, одно на всю область. Оно уже переполнено: рассчитано на 20 человек, лежат - 33. А куда потом класть пациентов, количество которых наверняка увеличится, сказать не берется никто.

«Даже больше половины из 33 на сегодняшний день человек - это люди с обморожением разной степени», - отметила врач Екатерина Милютина.

Иван - один из пациентов отделения. Морозы теперь ненавидит: январь лишил его пальцев рук и ног.

«Трубой стукнули по голове, вытащили деньги. Я упал, лежал сколько - не знаю», - рассказал мужчина.

Медики говорят, что 80% пациентов получают обморожения в состоянии алкогольного опьянения, однако и трезвые не застрахованы. Бывает, в отделение попадают даже дети. Если руки или ноги потеряли чувствительность, лучше сразу идти к врачам.

«Нужно в любом случае обратиться в приемное отделение, там дежурит врач. Либо в дневные часы обратиться в ожоговое отделение, здесь мы спускаемся, смотрим, оцениваем ситуацию», - добавила Екатерина Милютина.

Но большая часть горожан морозов не боится.

«Очень нравится такая погода. Соскучились по ней», - отметили прохожие.

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Гость|23.01.2019 19:14|

Вот такую красивую ель нужно ставить на центральной площади города,у нас каждый год страхуёлка. Городские дети не видят настоящий красоты ёлки.

Имя: Гость
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