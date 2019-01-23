23.01.2019 | 18:03

В четверг, 24 января, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, изморозь. Днем умеренный и сильный снег, слабая метель. Об этом сообщает управление ГОЧС г. Пензы со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Ветер юго-восточный, 10-15 м/сек. Температура воздуха: ночью -23...-28 градусов, днем -10...-15.

В связи с изменением погоды возможны затруднения в работе городского общественного транспорта, повреждения линий электропередач и связи, нарушения в системе ЖКХ, увеличение количества ДТП.

«Администрация города Пензы просит автовладельцев переместить транспортные средства в места, позволяющие хранить их без создания помех организации благоустройства территории города. По возможности следует отказаться от использования личного автотранспорта в дневные часы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Об аварийных ситуациях следует сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 05, 63-10-00, 63-10-03.