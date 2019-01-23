23.01.2019 | 13:22

Руководитель пензенского ООО «МУП «Зеленое строительство» оштрафован на 20 тысяч рублей, а само предприятие - на 50 тысяч. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства.

В феврале 2018 года в «Зеленое строительство» был принят на работу сотрудник, который в декабре 2017-го уволился с госслужбы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

В течение 10 дней со дня заключения трудового договора новый работодатель должен был проинформировать УФССП о том, что их бывший сотрудник теперь трудится у него. Однако директор игнорировал это требование закона, и срок был пропущен.

Это нарушение выявила прокурорская проверка. В итоге мировой судья вынес решение о штрафах.

«Кроме того, прокурор района внес руководителю организации представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее аналогичное нарушение было зафиксировано в ООО «Комстройсервис», куда также устроилась на работу бывшая сотрудница службы приставов-исполнителей. Директор предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей, юридическое лицо - на 100 тысяч рублей.