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Общество | В Пензе забывчивый директор предприятия оштрафован на 20 000 руб.

23.01.2019|13:22
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Руководитель пензенского ООО «МУП «Зеленое строительство» оштрафован на 20 тысяч рублей, а само предприятие - на 50 тысяч. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства.

В феврале 2018 года в «Зеленое строительство» был принят на работу сотрудник, который в декабре 2017-го уволился с госслужбы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

В течение 10 дней со дня заключения трудового договора новый работодатель должен был проинформировать УФССП о том, что их бывший сотрудник теперь трудится у него. Однако директор игнорировал это требование закона, и срок был пропущен.

Это нарушение выявила прокурорская проверка. В итоге мировой судья вынес решение о штрафах.

«Кроме того, прокурор района внес руководителю организации представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее аналогичное нарушение было зафиксировано в ООО «Комстройсервис», куда также устроилась на работу бывшая сотрудница службы приставов-исполнителей. Директор предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей, юридическое лицо - на 100 тысяч рублей.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|23.01.2019 14:36|

лучше напишите люди скоро будут платить за мусор 100 руб с головы, за их счет построят завод и всю оставшуюся жизнь будут грабить потом он если доживет до пенсии будет получать только на таблетки и то государство ждет что он сдохнет в 70 лет. Период дожития 5 лет. Когда в Пензае построят кладбище где людей жгут, что бы не платить за кусок земли бабки КАК ВЫ уже всех задолбали когда уже все нажретесь мы устали

Гость|23.01.2019 14:39|

Гость писал(a):

потом он если доживет до пенсии будет получать только на таблетки
Я таблетки не пью, это глупое занятие.

Гость|23.01.2019 14:58|

Одна и та же новость второй раз - это прекрасно.

Гость|23.01.2019 15:14|

Гость писал(a):

Я таблетки не пью, это глупое занятие.
Знать пока "жареный петух" в попу не клюнул.

Гость|23.01.2019 15:37|

Дебилизм....Офигеть- какое дело раскрутили!Да здравствует тяжелый труд доблестной прокуратуры!!!Сил им и смекалки в дальнейшей поимке преступников!!!

Гость|23.01.2019 15:37|

Тарифы не говорят,договоров нет.

Имя: Гость
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