23.01.2019 | 15:29

Студенты выступили с инициативой создания в Пензе нового сквера. С предложением взять на себя шефство над одной из зеленых зон они вышли к главе администрации города Виктору Кувайцеву в среду, 23 января.

Градоначальник поддержал идею активистов. Тем более что в Пензе благодаря усилиям неравнодушных жителей уже создано несколько скверов: Семейный, «Бессмертный полк», «45-й меридиан» и др.

«Рад, что жители хотят иметь такие пространства и готовы участвовать в их оформлении. Это будет ваш сквер, затем он перейдет к другим студентам, которые будут добавлять свои идеи, в перспективе это будет место притяжения молодежи», - заявил Виктор Кувайцев.

Председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов рассказал, что новый сквер посвятят памятной дате – 60-летию создания студенческих добровольческих отрядов.

«В завершение встречи принято решение провести осмотр наиболее подходящих для размещения сквера территорий», - прокомментировали в пресс-службе администрации. Предлагается несколько зон: на пересечении улиц Беляева и Нахимова, за зданием ДК «Заря», правый берег Суры и одна из площадок лесопарковой зоны на Западной Поляне.

Создание нового сквера, который будет носить название «Студенческий», планируется уже в этом году.