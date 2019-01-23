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Общество | В Пензе появится новый сквер - Студенческий

23.01.2019|15:29
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Студенты выступили с инициативой создания в Пензе нового сквера. С предложением взять на себя шефство над одной из зеленых зон они вышли к главе администрации города Виктору Кувайцеву в среду, 23 января.

Градоначальник поддержал идею активистов. Тем более что в Пензе благодаря усилиям неравнодушных жителей уже создано несколько скверов: Семейный, «Бессмертный полк», «45-й меридиан» и др.

«Рад, что жители хотят иметь такие пространства и готовы участвовать в их оформлении. Это будет ваш сквер, затем он перейдет к другим студентам, которые будут добавлять свои идеи, в перспективе это будет место притяжения молодежи», - заявил Виктор Кувайцев.

Председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов рассказал, что новый сквер посвятят памятной дате – 60-летию создания студенческих добровольческих отрядов.

«В завершение встречи принято решение провести осмотр наиболее подходящих для размещения сквера территорий», - прокомментировали в пресс-службе администрации. Предлагается несколько зон: на пересечении улиц Беляева и Нахимова, за зданием ДК «Заря», правый берег Суры и одна из площадок лесопарковой зоны на Западной Поляне.

Создание нового сквера, который будет носить название «Студенческий», планируется уже в этом году.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|23.01.2019 15:40|

Ахах. Что это за ряженые?!?

Гость|23.01.2019 15:42|

Город скверов,нищих,арт-объектов и работающих за копейки людей.

Гость|23.01.2019 15:45|

Гость писал(a):

Гость|23.01.2019 15:42|Город скверов,нищих,арт-объектов и работающих за копейки людей.
Кто ж тебя так обидел? Что всё у тебя в чёрном цвете.

Гость|23.01.2019 15:50|

penzainform.ru писал(a):

на пересечении улиц Беляева и Нахимова
Уже есть деревья.

penzainform.ru писал(a):

за зданием ДК «Заря»
Там сквер ЕСТЬ.

penzainform.ru писал(a):

правый берег Суры
Да делайте там что хотите.

penzainform.ru писал(a):

и одна из площадок лесопарковой зоны на Западной Поляне.
Оставьте в покое памятник природы и особо охраняемую природную территорию которой является Арбековский лесопарк.Делать из лесопарка сквер могут только вредители и идиоты.

Гость|23.01.2019 15:51|

penzainform.ru писал(a):

правый берег Суры
Прщай, надежда увидеть нормальную набережную на правом берегу Суры.

Гость|23.01.2019 15:59|

студентам надо учится , а не по скверам шастать, нам на пенсию кто будет деньги в казну платить, это поколение вообще огонь!

Имя: Гость
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