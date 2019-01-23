23.01.2019 | 16:42

Задымились в Пензе дороги, вернее, те их участки, на которых есть небольшие аварийные разрушения. В ямы заливают асфальтобетонную смесь. Ее температура около 200 - 220 градусов. В городе как никогда рано приступили к мелкому ремонту проезжих частей.

«ГОСТ предполагает работы до -10, но в случае если есть аварийные ямы, которые влияют на безопасность дорожного движения, то можно работать и в -20, и в -30. На качестве это не сказывается, это только увеличение себестоимости, и все», - рассказал мастер участка МУП «Пензадормост» Алексей Емелин.

Гарантию на такие виды «реанимационных» дорожных работ не дают. По словам мастера, она просто не предусмотрена. Заплатка может продержаться месяц, а может - и год-два.

«Замес мы делаем около шести тонн, хватает замеса где-то на 50 примерно метров», - добавил мастер.

Особенность ямочного ремонта литой асфальтобетонной смесью заключается в том, что укатывать раскаленный материал не нужно.