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Общество | В Пензе 15 осужденных будут заниматься производством муки и круп

23.01.2019|11:18
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Стало известно, какие именно крупы будут изготавливать пензенские осужденные, содержащиеся в исправительной колонии № 5: пшеничную, овсяную, ячневую, перловую, а также геркулес, горох и пшено.

Кроме того, в ИК-5 откроется мукомольный комплекс. Лицензия на запуск опасного производственного объекта уже получена. Там будут производить пшеничную и ржаную муку.

«Таким образом, будет обеспечена полная загруженность на участке по переработке сельскохозяйственной продукции, что позволит дополнительно трудоустроить до 15 осужденных», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Новое производство позволит полностью обеспечить исправительные учреждения региона данной продукцией в 2019 году.

Предполагается, что колонии поставят в бюджетные организации области молочную и мясную продукцию, яйца, растительное масло и муку на сумму более 50 000 рублей.

Источник — фото www.58.fsin.su
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Гость|23.01.2019 11:34|

А качество кто будет проверять?

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