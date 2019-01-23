23.01.2019 | 11:18

Стало известно, какие именно крупы будут изготавливать пензенские осужденные, содержащиеся в исправительной колонии № 5: пшеничную, овсяную, ячневую, перловую, а также геркулес, горох и пшено.

Кроме того, в ИК-5 откроется мукомольный комплекс. Лицензия на запуск опасного производственного объекта уже получена. Там будут производить пшеничную и ржаную муку.

«Таким образом, будет обеспечена полная загруженность на участке по переработке сельскохозяйственной продукции, что позволит дополнительно трудоустроить до 15 осужденных», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Новое производство позволит полностью обеспечить исправительные учреждения региона данной продукцией в 2019 году.

Предполагается, что колонии поставят в бюджетные организации области молочную и мясную продукцию, яйца, растительное масло и муку на сумму более 50 000 рублей.