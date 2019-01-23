23.01.2019 | 13:03

Жители Пензы жалуются на неработающие светофоры. Автоматические регулировщики не функционируют на перекрестке улиц Маршала Крылова и Лермонтова и пересечении улицы Ленина с проспектом Победы.

И если в первом случае светофор не работает с 22 января, то во втором - не первый день.

Пензенцы, выезжающие с второстепенных дорог, вынуждены подолгу стоять в пробках.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации, в обоих случаях проблемой уже занимаются.

«На съезде с моста на улице Ленина к проспекту Победы причина отключения в Г-образной опоре и неработающем кабеле. К началу следующей недели светофор починят», - уточнили в мэрии.

Что касается регулировщика на пересечении улиц Маршала Крылова и Лермонтова, то там эвакуатором поврежден кабель. Работу светофора восстановят в ближайшие дни, возможно даже к вечеру 23 января.