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Общество | В мэрии Пензы сообщили, когда починят светофоры на Лермонтова и Ленина

23.01.2019|13:03
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Жители Пензы жалуются на неработающие светофоры. Автоматические регулировщики не функционируют на перекрестке улиц Маршала Крылова и Лермонтова и пересечении улицы Ленина с проспектом Победы.

И если в первом случае светофор не работает с 22 января, то во втором - не первый день.

Пензенцы, выезжающие с второстепенных дорог, вынуждены подолгу стоять в пробках.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации, в обоих случаях проблемой уже занимаются.

«На съезде с моста на улице Ленина к проспекту Победы причина отключения в Г-образной опоре и неработающем кабеле. К началу следующей недели светофор починят», - уточнили в мэрии.

Что касается регулировщика на пересечении улиц Маршала Крылова и Лермонтова, то там эвакуатором поврежден кабель. Работу светофора восстановят в ближайшие дни, возможно даже к вечеру 23 января.

Источник — фото Ильи Николаевича, vk.com/sova_penza
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Гость|23.01.2019 13:18|

А пешеходный светофор на пересечении Кирова и Лермонтова? Второй день не работает, куда обращаться?

Гость|23.01.2019 13:31|

penzainform.ru писал(a):

К началу следующей недели светофор починят»
Вот это оперативность!

Гость|23.01.2019 13:44|

Контроль за исправной работой светофоров ведет ГИБДД так что не работает светофоро звоните в дежурную часть ГИБДД

Гость|23.01.2019 14:06|

бездельники

Имя: Гость
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