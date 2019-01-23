23.01.2019 | 11:16

Во вторник, 22 января, в администрации Кузнецка представителям СМИ рассказали о безопасной эксплуатации газового оборудования во избежание несчастных случаев.

В Кузнецке действуют три специализированные организации, имеющие право на установку и обслуживание газового оборудования: «Кузнецкмежрайгаз», «Монтажник» и «Газспецстрой». Техническое обслуживание раз в год проводят только специалисты «Кузнецкмежрайгаза».

По словам руководителя этой организации Людмилы Бублиеновой, большой проблемой является нежелание некоторых кузнечан впускать сотрудников в квартиры для проверки оборудования, так как техобслуживание является платной услугой. Между тем сами жильцы не могут определить и вовремя устранить неисправность.

Так, нередко перед включением газовых водонагревателей, котлов, газифицированных печей люди не проверяют наличие тяги в дымоходе. Также причиной пожара или взрыва может стать самовольная переустановка газовых приборов.

В частности, в процессе монтажа горе-мастера путают газопровод с водопроводом, холодная вода заполняет внутридомовую газовую систему. Особенно остро проблема встает зимой: вода в газопроводах замерзает, и специалистам приходится их отогревать, сливать воду, повторно проверять все квартиры и нести затраты на пуск газа. В результате дом остается без газа на сутки, а то и на двое.

Сейчас договоры на техническое обслуживание газового оборудования заключили 85% кузнечан. В оставшиеся 15% вошло либо съемное, либо пустующее жилье, собственники которого устанавливаются.

Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ и ЖСК обязаны заключать договоры со специализированными организациями. За отсутствие таких договоров грозит штраф до 40 тысяч рублей.

На брифинге отмечалось, что обследование дымоходов и вентканалов в Кузнецке могут проводить несколько организаций. Проверка должна проводиться не реже трех раз в год: за семь дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного периода и через неделю после его завершения.

Ранее губернатор Иван Белозерцев призвал усилить контроль и надзор как за общедомовым, так и за внутриквартирным газовым оборудованием и более строго наказывать за несоблюдение мер безопасности.