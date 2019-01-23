23.01.2019 | 17:23

Комфортную жизнь в любом микрорайоне создает его инфраструктура. Для жителей Города Спутника удобство обеспечивает наличие школы, детских садов, поликлиники для взрослого населения. В планах «Термодома» - строительство детской поликлиники. Работы по ее проектированию уже начались.

Сейчас в Спутнике педиатры ведут прием детей во взрослой поликлинике на улице Звездной.

«Можно сказать, что поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену, полностью покрывает потребности взрослого населения Спутника. Но с детьми также обращаются сюда, и это большое количество посетителей. Конечно, строительство отдельной детской поликлиники решит все возникающие у родителей вопросы», - рассказал главный врач Пензенской районной больницы Александр Лавров.

Специалисты компании «Термодом» уже работают над проектом детской поликлиники. Известно, что здание появится неподалеку от жилого квартала «Радужные дворы», на перекрестке улиц Алой и Олимпийской.

Лечебное учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Здесь расположатся кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, функциональной и лучевой диагностики - все самое необходимое для полноценного медицинского осмотра и лечения.

«Подобный проект реализован в Самаре, мы взяли его за основу и вместе со специалистами регионального министерства здравоохранения переделываем под нужды Спутника. В микрорайоне живет огромное количество детей, поэтому в будущей поликлинике будет, например, больше кабинетов педиатров. Есть задача полностью развести потоки здоровых и больных детей», - прокомментировала начальник отдела капитального строительства ООО ПКФ «Термодом» Светлана Сорокина.

Начало строительства детской поликлиники в Спутнике запланировано на 2019 год.