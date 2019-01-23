Сердобский городской суд Пензенской области наказал 30-летнего местного жителя, отказавшегося повиноваться сотруднику полиции.
В ночь с 19 на 20 января стражи порядка остановили мужчину в районе железнодорожного вокзала, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Не желая быть доставленным в отдел полиции и повиноваться законному требованию сотрудника полиции, желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина отказался пройти в служебный автомобиль и пытался убежать», - сообщили в пресс-службе суда.
Однако нарушителя поймали.
В суде он признал вину и раскаялся в своем поведении. Сердобчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.