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Общество | Суд наказал сердобчанина, пытавшегося убежать от полиции

23.01.2019|09:13
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Сердобский городской суд Пензенской области наказал 30-летнего местного жителя, отказавшегося повиноваться сотруднику полиции.

В ночь с 19 на 20 января стражи порядка остановили мужчину в районе железнодорожного вокзала, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Не желая быть доставленным в отдел полиции и повиноваться законному требованию сотрудника полиции, желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина отказался пройти в служебный автомобиль и пытался убежать», - сообщили в пресс-службе суда.

Однако нарушителя поймали.

В суде он признал вину и раскаялся в своем поведении. Сердобчанину назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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