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Общество | Прокуратура проверила обеспечение детей-сирот жильем

23.01.2019|16:16
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Прокуроры проверили действия администрации города Пензы. Дети-сироты должны быть обеспечены жильем. Группа людей, когда им исполнилось 18 лет, написала заявления для постановки их на учет.

«Лица были включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем на момент обращения в прокуратуру жилые помещения им предоставлены не были. В связи с указами прокуратуры Ленинского района направлены исковые заявления в Ленинский районный суд города Пензы для предоставления им жилых помещений», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Алена Бутакова.

Исковые заявления были удовлетворены. Один из претендентов на льготное жилье свое уже получил. Остальные ждут очереди.

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