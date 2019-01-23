23.01.2019 | 16:03

Спасатель Дмитрий Рудаков провалился под лед. Он изображал человека, бездумно рискующего своей жизнью. Вот только на этот раз помощь подоспела сразу, да и переохлаждение мужчине не грозило. На специалисте был костюм, который используют водолазы, работая в холодное время года или на большой глубине. В таких обследовали затонувшую подводную лодку «Курск».

«Это комплекс психологической тренировки, это наша работа», - отметил спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра Дмитрий Рудаков.

Зрителями выступали пятиклассники школы № 41.

Внимание детей обратили на то, что, когда человек идет по льду, он может не видеть опасности, а при попадании в ледяную воду он должен раскинуть руки в стороны, чтобы не уйти под лед. В такой ситуации нужно не только кричать, но и пробовать выбраться самому.

Мужчина вытащил ногу и попытался закинуть ее на лед, при этом спиной уперся в кромку с другой стороны и, выкручиваясь, выполз. Вставать на лед ни в коем случае нельзя, нужно катиться в ту сторону, с которой человек шел.

Также школьникам показали, как с помощью катера на воздушной подушке подбирают рыбаков. И во время демонстрации произошла незапланированная ситуация.

Спасатель упал в воду, что еще раз доказывает, что лед на Суре опасен и подвижен. Ребятам раздали памятки, как нужно вести себя в экстренной ситуации.