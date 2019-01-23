23.01.2019 | 17:46

23 января в мире борются с манерой писать как курица лапой. День ручного письма отметили в Пензенском социально-педагогическом колледже.

Будущие учителя начальных классов должны обладать идеальным почерком. Первокурсники, как первоклассники, в тетрадках в тонкую полоску выводили крючки и разные закорючки. Потом они преобразуются в слова.

Алена старательно написала на доске фразу, в которой оказалось много недостатков.

«Элементы между буквами не параллельны. Сами элементы находятся очень близко», - указала преподаватель русского языка Пензенского социально-педагогического колледжа Наталья Воронина.

По почерку можно многое сказать о характере человека: размашистость, нажим, острота или округлость букв.

«Если это прямая, ровная линия, то человек целеустремленный, в данный момент находится в спокойном состоянии, что очень важно для учителей», - рассказала Наталья Воронина.

Анализ ручного письма активно используется в расследовании уголовных преступлений. В криминалистике это называется судебно-почерковедческая экспертизой. Ее в основном используют в раскрытии экономических и коррупционных преступлений.

«Почерк индивидуален, он формируется годами. На него влияет большое количество факторов, в том числе социальное положение человека, строение костно-мышечного аппарата, зрение (если зрение плохое, у человека почерк большой)», - сообщил и. о. руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Пензенской области Максим Смирнов.

В последнее время люди переходят на электронное письмо. Ручка и карандаш - дело прошлое. Однако даже молодежь понимает, что без них личность полноценно развиваться не может.

«От руки - там больше воспоминаний, это как-то сильнее откладывается в душу и более яркие воспоминания от этого», - отметила студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Дарья Гаврина.

Возможно, скоро изобретут гаджеты, которые смогут повторять неповторимый почерк человека. Но рука будет нужна только для того, чтобы нажимать пальцем на кнопки.