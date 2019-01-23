23.01.2019 | 16:13

Житель Пензенской области задержан в аэропорту Уйташ Махачкалы. Бойцы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Республике Дагестан обнаружили у него наркотическое вещество растительного происхождения.

Подозреваемого доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.

При личном досмотре у мужчины во внутреннем кармане верхней одежды был обнаружен целлофановый пакет с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это марихуана общим весом 6,68 г.

«По данному факту проводится расследование», - сообщается в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».