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Общество | Пензенец задержан в аэропорту Махачкалы с марихуаной в кармане

23.01.2019|16:13
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Житель Пензенской области задержан в аэропорту Уйташ Махачкалы. Бойцы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Республике Дагестан обнаружили у него наркотическое вещество растительного происхождения.

Подозреваемого доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.

При личном досмотре у мужчины во внутреннем кармане верхней одежды был обнаружен целлофановый пакет с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это марихуана общим весом 6,68 г.

«По данному факту проводится расследование», - сообщается в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Источник — фото: vk.com/id462384178
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Гость|23.01.2019 16:39|

По запаху взяли.

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