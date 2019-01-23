23.01.2019 | 19:06

Итоги 2018 года коллектив «Сурской мозаики» подвел в праздничной атмосфере. Членам объединения мастеров декоративно-прикладного искусства есть чем гордиться. За этот период они стали участниками более 60 выставок, из них 30 было организовано в рамках грантовой акции, проведенной совместно с пензенским землячеством.

«Это были и выезды большие на фестивали всероссийские: в Ростов Великий, на всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства; в город Чебоксары, где наши мастера получили лауреатство», - рассказала художественный руководитель народного коллектива Галина Ананьева.

2018 год для «Сурской мозаики» стал подготовительным этапом перед чередой праздничных мероприятий. В 2019 году коллектив отпразднует 40-летие. А в преддверии торжественных событий мастеров декоративно-прикладного искусства прибыли поздравить с их достижениями друзья и артисты хора Октября Гришина.

В рамках итогового мероприятия был презентован первый альбом «Сурской мозаики», который рассказывает о мастерах коллектива и их работах.