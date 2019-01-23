23.01.2019 | 15:10

В Пензе продолжается мелкоямочный ремонт участков дорог, где после перепада температур образовались разрушения.

22 и 23 января специалисты ООО «Автодорога» восстановили покрытие на улицах Володарского и Максима Горького.

На проезжей части улиц Терновского и Чаадаева работает кохер. Это термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что работы проводятся подрядными организациями в рамках гарантийного ремонта.

21-го числа литым асфальтом покрыли участок улицы Луначарского. Тогда же сообщалось о формировании дефектной ведомости объектов, которые следует отремонтировать.