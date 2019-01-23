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Общество | Дорожники занялись мелкоямочным ремонтом в центре Пензы

23.01.2019|15:10
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В Пензе продолжается мелкоямочный ремонт участков дорог, где после перепада температур образовались разрушения.

22 и 23 января специалисты ООО «Автодорога» восстановили покрытие на улицах Володарского и Максима Горького.

На проезжей части улиц Терновского и Чаадаева работает кохер. Это термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что работы проводятся подрядными организациями в рамках гарантийного ремонта.

21-го числа литым асфальтом покрыли участок улицы Луначарского. Тогда же сообщалось о формировании дефектной ведомости объектов, которые следует отремонтировать.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|23.01.2019 15:40|

Конечно же -20 градусов это время ремонта дороги асфальтом!Браво!!!

Гость|23.01.2019 16:01|

Почему в центре, а не на Маяке, Бакунинском мосту и под ЖД печальным проездом ?

Гость|23.01.2019 16:06|

Гость писал(a):

Конечно же -20 градусов это время ремонта дороги асфальтом!Браво!!!
В Финляндии так же делают. Они дураки?

Гость|23.01.2019 16:08|

Гость писал(a):

Конечно же -20 градусов
Дырку изначально прогревать должны до + 100 дабы вода выкипела, если сего не делают, деньги на ветер.

Имя: Гость
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