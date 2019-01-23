В Пензе продолжается мелкоямочный ремонт участков дорог, где после перепада температур образовались разрушения.
22 и 23 января специалисты ООО «Автодорога» восстановили покрытие на улицах Володарского и Максима Горького.
На проезжей части улиц Терновского и Чаадаева работает кохер. Это термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что работы проводятся подрядными организациями в рамках гарантийного ремонта.
21-го числа литым асфальтом покрыли участок улицы Луначарского. Тогда же сообщалось о формировании дефектной ведомости объектов, которые следует отремонтировать.
Конечно же -20 градусов это время ремонта дороги асфальтом!Браво!!!