23.01.2019 | 08:59

Ипотечные кредиты продолжат дорожать. По данным экспертов, в 2019 году ставки вырастут до 12% годовых.

Рост наблюдается с конца прошлого года. К слову, именно в 2018-м в России ипотека была максимально доступной: до осени кредит можно было взять под 8,5% годовых. Затем началось подорожание, которое стало следствием повышения ключевой ставки Центробанка. Впервые с 2014 года она выросла с 7,25 сначала до 7,5%, а потом до нынешних 7,75%. И это была лишь первая волна удорожания жилищных кредитов.

В январе 2019 года началась вторая волна. О повышении ипотечной ставки заявили Сбербанк и ВТБ. Сейчас за обслуживание жилищного кредита здесь берут не менее 10,5% в год. Остальные игроки тоже подняли ставки вслед за лидерами рынка. И, по мнению экспертов, кредиты продолжат дорожать.

Но даже в непростых условиях рынка крупнейший застройщик региона - группа компаний «Территория жизни» - продолжает предлагать своим клиентам максимально выгодные условия покупки жилья. Оформить ипотеку на квaртиры в жилом комплексе «Арбековская застава» сегодня можно по ставкам от 7,25%. Таковы условия программы «Доступная ипотека», разработанной правительством Пензенской области.

Кредиты предоставляются через областное Агентство ипотечного кредитования. В 2019 году АИК получило из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на субсидирование жилищной ставки. Областной оператор уже начал собирать заявки с потенциальных новоселов.

Каким будет процент по ипотеке от АИК, зависит от нескольких факторов: состава семьи, размера первоначального взноса, срока кредитования. Но даже максимальный процент агентства - 8,75 - остается самым выгодным предложением рынка.

«Очевидной это выгода становится тогда, когда речь заходит о покупке квартир большой площади. Буквально сегодня я консультировала клиента, который решил купить квартиру в жилом комплексе «Арбековская застава». Его выбор пал на 15-е строение - наш флагманский дом категории Smart+. Мы подобрали трехкомнатную квартиру с готовой отделкой (к слову, в январе клиенты ГК «Территория жизни» получают рeмонт в подарок). Ее стоимость составила 3 150 000 рублей.

Клиент мог внести только 15% от стоимости жилья и взять кредит на 15 лет. Мы рассчитали, какими будут размеры ежемесячного платежа и переплаты по кредитам от АИК и от одного из крупнейших банков. При заданных условиях процентная ставка кредиторов составит 8,75 и 10,8% соответственно», - рассказала ипотечный брокер крупнейшего в регионе застройщика ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Результаты расчетов говорят сами за себя. Кредит от АИК ежемесячно будет обходиться семье клиента в 26 700 рублей, а переплата за 15 лет составит 2 139 000 рублей. По кредиту в банке ежемесячный платеж составит более 29 700 рублей. А плюсом к занятой сумме заемщику придется заплатить 2 680 000 рублей.

Сегодня более половины квартир в ЖК «Арбековская застава» продаются с привлечением жилищных кредитов. ГК «Территория жизни» сотрудничает со всеми крупными банками, работающими с ипотекой. Подобрать наиболее выгодные условия покупки квaртиры покупателям помогут ипотечный брокер и менеджеры отдела продаж ГК «Территория жизни» htpps://территорияжизни.рф/. Связаться с ними можно по телефону + 7 (8412) 203-000.

Оценить удобство планировок и качество дизайнерской отделки «умных» квартир можно в шоурумах, расположенных в офисе застройщика по адресу: г. Пeнза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.