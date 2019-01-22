Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 янв 2019|16:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.55  |  $  66.55
 

Общество | В Заречном за неделю заболели гриппом 11 человек

22.01.2019|15:43
Печать

За прошедшую неделю, с 14 по 20 января, в Заречном лабораторно подтвердили 11 случаев заболевания свиным гриппом - АH1N1.

При этом нарастания заболеваемости РВИ не произошло, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на главного санитарного врача Людмилу Куликову.

В Пензе за аналогичный период зарегистрировано всего 2 случая гриппа, но штамм другой - АН3N2, или гонконгский.

Врачи рекомендуют при первых симптомах заболевания гриппом - высокой температуре, головной боли и ломоте в суставах - незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Первый в этом сезоне случай гриппа в регионе зарегистрировали в декабре. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области.

0
0
0
0
 
Гость|22.01.2019 15:53|

Давно пора его на карантин закрыть и никого не выпускать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 