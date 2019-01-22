22.01.2019 | 15:43

За прошедшую неделю, с 14 по 20 января, в Заречном лабораторно подтвердили 11 случаев заболевания свиным гриппом - АH1N1.

При этом нарастания заболеваемости РВИ не произошло, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на главного санитарного врача Людмилу Куликову.

В Пензе за аналогичный период зарегистрировано всего 2 случая гриппа, но штамм другой - АН3N2, или гонконгский.

Врачи рекомендуют при первых симптомах заболевания гриппом - высокой температуре, головной боли и ломоте в суставах - незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Первый в этом сезоне случай гриппа в регионе зарегистрировали в декабре. Он оказался завозным - вирус АH1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области.