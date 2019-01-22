22.01.2019 | 12:25

Летом на водоемах, расположенных в Пензенской области, погибли 30 человек, в том числе 5 детей. Эти данные губернатор Иван Белозерцев озвучил на заседании в региональном правительстве во вторник, 22 января.

«Я не буду объяснять, что нужно делать, десять раз уже все обговаривали. Если ребенок утонул - это мы недоработали», - заявил глава региона.

Он поручил главам муниципальных образований собрать информацию по всем водоемам и оформить документы на несение там дежурств. По его мнению, этим могли бы заниматься пенсионеры (бывшие военные или полицейские), которые живут рядом и готовы следить за ситуацией на пляжах за зарплату в 15 000 рублей.

«Не снимаю с повестки дня обучение детей плаванию», - добавил Иван Белозерцев.

Наиболее неблагополучная обстановка с гибелью людей на воде сложилась в Пензенском районе (утонули 7 человек), Пензе (5), Кузнецком (4) и Городищенском (3) районах, уточнил начальник ГУ МЧС России по области Сергей Козлов.

«Все они купались в не отведенных для этих целей и необорудованных местах, большая часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Случаи гибели детей были связаны с отсутствием контроля за ними со стороны взрослых», - отметил Сергей Козлов.

В воскресенье, 20 января, в 14:35 в Грабове (Бессоновский район) в Суре утонул ребенок. Погиб 9-летний мальчик, который гулял с 12-летним другом. Они вышли на лед и провалились в воду.

21 января Иван Белозерцев поручил провести расследование случившегося. «Детишки пришли в школу заниматься дополнительными занятиями или просто пришли к школе? Какова роль главы сельского поселения, почему, зная, что место проблемное, опасное, данная ситуация случилась? Почему школа не работает с родителям на собраниях? Так мы теряем детей, а потом разводим руками», - констатировал губернатор.