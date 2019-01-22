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Общество | В Пензенской области пенсионерам предложат за деньги дежурить на пляжах

22.01.2019|12:25
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Летом на водоемах, расположенных в Пензенской области, погибли 30 человек, в том числе 5 детей. Эти данные губернатор Иван Белозерцев озвучил на заседании в региональном правительстве во вторник, 22 января.

«Я не буду объяснять, что нужно делать, десять раз уже все обговаривали. Если ребенок утонул - это мы недоработали», - заявил глава региона.

Он поручил главам муниципальных образований собрать информацию по всем водоемам и оформить документы на несение там дежурств. По его мнению, этим могли бы заниматься пенсионеры (бывшие военные или полицейские), которые живут рядом и готовы следить за ситуацией на пляжах за зарплату в 15 000 рублей.

«Не снимаю с повестки дня обучение детей плаванию», - добавил Иван Белозерцев.

Наиболее неблагополучная обстановка с гибелью людей на воде сложилась в Пензенском районе (утонули 7 человек), Пензе (5), Кузнецком (4) и Городищенском (3) районах, уточнил начальник ГУ МЧС России по области Сергей Козлов.

«Все они купались в не отведенных для этих целей и необорудованных местах, большая часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Случаи гибели детей были связаны с отсутствием контроля за ними со стороны взрослых», - отметил Сергей Козлов.

В воскресенье, 20 января, в 14:35 в Грабове (Бессоновский район) в Суре утонул ребенок. Погиб 9-летний мальчик, который гулял с 12-летним другом. Они вышли на лед и провалились в воду.

21 января Иван Белозерцев поручил провести расследование случившегося. «Детишки пришли в школу заниматься дополнительными занятиями или просто пришли к школе? Какова роль главы сельского поселения, почему, зная, что место проблемное, опасное, данная ситуация случилась? Почему школа не работает с родителям на собраниях? Так мы теряем детей, а потом разводим руками», - констатировал губернатор.

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Гость|22.01.2019 12:31|

Прямо сейчас начинайте

Гость|22.01.2019 12:36|

penzainform.ru писал(a):

десять раз уже все обговаривали
Так может разогнать тех кто это 10 раз уже слушал и пальцем не шевельнул ?

Гость|22.01.2019 12:38|

Давно пора

Гость|22.01.2019 12:39|

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь"

Гость|22.01.2019 12:42|

Не, ну пруха же! И на пенсию в 45 лет, можно бухать на пляже с корефанами и за это еще и доплачивать будут!

Гость|22.01.2019 12:45|

Гость писал(a):

И на пенсию в 45 лет
Почему в 45 ? Некоторые уже и в 35 отдыхают !

Гость|22.01.2019 12:52|

Это балеруны которые, Цискаридзе например... 25 лет в колготках попрыгал, и на пенсию, но колготки не снимает, привык.

Гость|22.01.2019 13:13|

На водоёмах должны дежурить спортсмены по плаванию чтоб могли достать человека из воды ,в советские времена у каждого пляжа дежурил водолаз. Если лёд был тонким он обвязывался веревкой а второй его страховал на берегу, первый проваливался и делал полыньи тем самым показывал, что лед тонкий и ходить по нему нельзя

Гость|22.01.2019 13:15|

пенсионеры (бывшие военные или полицейские) . а равноправие . другие пенсионеры это не могут делать

Гость|22.01.2019 13:31|

"пенсионеры (бывшие военные или полицейские) . а равноправие . другие пенсионеры это не могут делать"

После 65-ти пенсионерам только в строительные организации идти работать пескотрясами,а в Суре и без нас песка хватает.

Гость|22.01.2019 13:34|

За молодыми девками подглядывать? Да за деньги?

Где записаться в дежюрные?

Имя: Гость
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