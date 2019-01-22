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Общество | В Пензе вымостят плиткой два сквера в центре города

22.01.2019|09:46
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В 2019 году должны начаться работы по мощению плиткой скверов в центре Пензы - Пушкина и Славы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве области 18 января.

«Мы договорились, что приступим к скверам Славы, Пушкина с таким расчетом, чтобы основную работу - и проектную, и по благоустройству - постараться по большей части сделать в 2019 году. Но не в гранитной плитке. Плитка должна быть, ну, я не знаю, рязанская, может, или другая, но качественная, хорошая», - сообщил он.

Губернатор поинтересовался у главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, когда будет готов проект. Тот сообщил, что по скверу Пушкина он делается с прошлого года. «С переходом, как договорились, по улице Славы, сквозь, до «Ростка», - добавил Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы пообещал, что к маю проект будет готов.

26 декабря на пресс-конференции губернатор говорил о том, что хотел бы видеть сквер Славы вымощенным плиткой. «Есть поручение архитектору области, городским архитекторам сделать нормальный, хороший проект, презентовать его, обсудить, учесть все замечания, предложения, чтобы с подсветкой он шел к «Ростку», - уточнял тогда Иван Белозерцев.

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Гость|22.01.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

Но не в гранитной плитке. Плитка должна быть, ну, я не знаю, рязанская, может, или другая, но качественная, хорошая
есть завод Гудрок в Богословке - отличную плитку и бордюры делает

Гость|22.01.2019 10:06|

На шпильках трудно по плитке,только лапти. Цветной асфальт с блёстками слабо?

Гость|22.01.2019 10:09|

penzainform.ru писал(a):

на пресс-конференции губернатор говорил о том, что хотел бы видеть сквер Славы вымощенным плиткой.
Поскромничал Иван Александрович, пара скверов - разве это масштабы? Вот если бы целый город! Или даже целый регион - 43 тыс.кв.км., вот это было бы сильно!

Гость|22.01.2019 10:11|

проблемы в больницах с детьми зачем эта плитка не пойму?

Гость|22.01.2019 10:13|

penzainform.ru писал(a):

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании

Губернатор потребовал согласовывать с ним установку сотовых вышек

Гость|22.01.2019 10:15|

А остановки с подогревом будут мастить?а потом караблики.

Гость|22.01.2019 10:16|

А плитка будет, конечно же, опять казарменно-маскировочно-серая?

Гость|22.01.2019 10:30|

Иван-Бордюр

Гость|22.01.2019 10:42|

Гость писал(a):

На шпильках трудно по плитке,только лапти. Цветной асфальт с блёстками слабо?
Не переживайте, асфальт трогать не будут, плитку уложат на газоны и клумбы.

Гость|22.01.2019 10:43|

Уважаемый Губернатор! Вы писали,что память о павших воинах для Вас святое.У мемориала Стела Героям ВОВ и Труда асфальт ямами и буграми.Может Вам не разрешают приводить в порядок мемориал героев священники от РПЦ? Они претендуют на эту территорию? Уважайте память павших и вашего предшественника Георга Мясникова. Приведите мемориал в порядок и выложите плиткой .

Гость|22.01.2019 10:45|

Сквер это в первую очередь природа. А мы её плиткой, плиткой...

Гость|22.01.2019 10:45|

Ему бы спину плиткой выложить

Имя: Гость
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