22.01.2019 | 09:46

В 2019 году должны начаться работы по мощению плиткой скверов в центре Пензы - Пушкина и Славы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве области 18 января.

«Мы договорились, что приступим к скверам Славы, Пушкина с таким расчетом, чтобы основную работу - и проектную, и по благоустройству - постараться по большей части сделать в 2019 году. Но не в гранитной плитке. Плитка должна быть, ну, я не знаю, рязанская, может, или другая, но качественная, хорошая», - сообщил он.

Губернатор поинтересовался у главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, когда будет готов проект. Тот сообщил, что по скверу Пушкина он делается с прошлого года. «С переходом, как договорились, по улице Славы, сквозь, до «Ростка», - добавил Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы пообещал, что к маю проект будет готов.

26 декабря на пресс-конференции губернатор говорил о том, что хотел бы видеть сквер Славы вымощенным плиткой. «Есть поручение архитектору области, городским архитекторам сделать нормальный, хороший проект, презентовать его, обсудить, учесть все замечания, предложения, чтобы с подсветкой он шел к «Ростку», - уточнял тогда Иван Белозерцев.