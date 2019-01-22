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Общество | В Пензе школьнице поставили двойку за отсутствие лыж

22.01.2019|16:19
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«Пара» за пару лыж - именно в них все дело, полагает отец ученицы школы № 52. В дневнике ребенка Александра в строке урока физкультуры стоит двойка. Неудовлетворительную оценку сопровождает запись учителя: «Нет формы».

После разговора с дочерью родители поняли, в чем дело.

«Как это - «нет формы»? Мы же тебе две формы купили, ходи, пожалуйста, на физкультуру!» - «Нет, это мне поставили из-за того, что у меня нет лыж». На лыжах был урок», - рассказал папа ученицы Александр.

Школьной программой в третьей четверти предусмотрены занятия на лыжах. Зимний спортинвентарь должны предоставлять в учебном заведении. Однако, как выясняется, не везде их хватает и не всегда выдают. Некоторые родители сами приобретают недешевые комплекты, чтобы у ребенка не было проблем на физкультуре.

«Каждый год - новые лыжи, новые ботинки, дети растут, и чтобы на несколько занятий купить лыжи - сами знаете, сейчас цены кусаются, - особо такой возможности-то и нет. Есть лыжи, кто ходит в кружки, им эти лыжи выдают», - добавил мужчина.

«Необеспечение школьников инвентарем, а именно лыжами, нарушает действующее законодательство, поскольку Конституцией и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» у нас предусмотрено бесплатное обеспечение учеников всем необходимым - не только учебниками, но и лыжами», - отметила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.

В городском управлении образования говорят: в настоящее время в учебных заведениях Пензы - около 2 000 пар лыж. Не скрывают и того, что в некоторых школах, особенно крупных, их не хватает.

«Необходимо еще докупить 1 500, и вот в этом году планируется закупить 780 пар лыж. Приобретается это за счет региональных денег и муниципального бюджета, и в том числе за счет привлеченных средств и средств от платных образовательных услуг», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Марина Шарошкина.

Комментируют в управлении и двойку в дневнике ученицы школы № 52 за якобы отсутствие формы.

«Учитель не имел права поставить оценку, потому что оценка ставится за знания, за умения, за навыки. В данном случае ребенок их никак не проявил, и то, что ребенок пришел без формы, без лыж, - во-первых, школа должна обеспечить лыжами», - добавила Марина Шарошкина.

По усмотрению педагогического коллектива уроки на лыжах могут заменить, к примеру, на занятия в зале. Ведь когда погода не позволяет проводить физкультуру на улице, она проходит в стенах школы.

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Гость|22.01.2019 18:58|

Когда чиновники нажрутся? Каждый год про лыжи. РЕБЁНКУ НЕ ПЛЮНУЛИ В ДУШУ,А НАГАДИЛИ.

Гость|22.01.2019 19:00|

Удивили сын учился.нет лыж подучт 2 в порядке вешей .да и учительница по физкультуре.без специального образования была

Гость|22.01.2019 19:07|

Гость писал(a):

Удивили сын учился.нет лыж подучт 2 в порядке вешей .да и учительница по физкультуре.без специального образования была
Русский слыхал?

Гость|22.01.2019 19:08|

Девочке придется перевестись в другую школу, а еще лучше переехать в другой город.

Гость|22.01.2019 19:11|

К чему последний абзац? Вообще не к селу,не к городу.Что сказать,лишь бы что то сказать.

Гость|22.01.2019 19:21|

Мы,во время учебы в Советском союзе,всегда лыжи свои носили и никакая прокуратура не возбуждалась и тем более родители.

Гость|22.01.2019 19:27|

Ничего подобного! Лыжи были в школе.

Гость|22.01.2019 19:31|

лыжи....а к ним еще ботинки нужного размера

а размер лыж нужно соотнести с ростом ребенка

да пока дети оденутся в форму, потом разденутся после урока минут 15 от всего урока проходит. Зато потом, ради этих 20 минут якобы катания, дети приходят мокрые до трусов и потные Сидят себе дальше на уроках,сушат все на себе и простывают.

это все забота о здоровье.

лучше уж с лыжами этими проводить семейные вылазки, когда каждый родитель за своим ребенком смотрит.

Гость|22.01.2019 19:35|

У нас 5 внуков и всем покупали лыжи , а у второй внучки лыжи остались на каникулах и с концом. Конечно вина внучки, не забрала сразу, но преподаватель то видел как уходил ребенок с занятий, а двойки это повсеместно, то одно не принес, то другое не приобрел хотя это все должно быть в школе.

Гость|22.01.2019 19:38|

Учитель мужчина?

Гость|22.01.2019 19:48|

Гость|22.01.2019 19:08|

Девочке придется перевестись в другую школу, а еще лучше переехать в другой город.

А лучше уволить Голодяева , Шарошкину , учителя физкультуры .

Гость|22.01.2019 19:48|

В советское время в нашей школе физрук ставил двойки не только за отсутствие лыж, но и за отсутствие специальных креплений к ним - плотная резинка с крючками, которую пойди найди где. У меня лично таких двоек было три штуки. Но надо же, никогда не приходило в голову, что мне тогда "плюнули в душу", как здесь кое-кто выразился.

Гость|22.01.2019 19:56|

Гость писал(a):

В советское время в нашей школе физрук ставил двойки не только за отсутствие лыж, но и за отсутствие специальных креплений к ним - плотная резинка с крючками, которую пойди найди где. У меня лично таких двоек было три штуки. Но надо же, никогда не приходило в голову, что мне тогда "плюнули в душу", как здесь кое-кто выразился.
не ври, такого точно не было учился в 7 школе всегда давали лыжи и никогда не заставляли приносить свои...

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