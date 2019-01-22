22.01.2019 | 16:19

«Пара» за пару лыж - именно в них все дело, полагает отец ученицы школы № 52. В дневнике ребенка Александра в строке урока физкультуры стоит двойка. Неудовлетворительную оценку сопровождает запись учителя: «Нет формы».

После разговора с дочерью родители поняли, в чем дело.

«Как это - «нет формы»? Мы же тебе две формы купили, ходи, пожалуйста, на физкультуру!» - «Нет, это мне поставили из-за того, что у меня нет лыж». На лыжах был урок», - рассказал папа ученицы Александр.

Школьной программой в третьей четверти предусмотрены занятия на лыжах. Зимний спортинвентарь должны предоставлять в учебном заведении. Однако, как выясняется, не везде их хватает и не всегда выдают. Некоторые родители сами приобретают недешевые комплекты, чтобы у ребенка не было проблем на физкультуре.

«Каждый год - новые лыжи, новые ботинки, дети растут, и чтобы на несколько занятий купить лыжи - сами знаете, сейчас цены кусаются, - особо такой возможности-то и нет. Есть лыжи, кто ходит в кружки, им эти лыжи выдают», - добавил мужчина.

«Необеспечение школьников инвентарем, а именно лыжами, нарушает действующее законодательство, поскольку Конституцией и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» у нас предусмотрено бесплатное обеспечение учеников всем необходимым - не только учебниками, но и лыжами», - отметила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.

В городском управлении образования говорят: в настоящее время в учебных заведениях Пензы - около 2 000 пар лыж. Не скрывают и того, что в некоторых школах, особенно крупных, их не хватает.

«Необходимо еще докупить 1 500, и вот в этом году планируется закупить 780 пар лыж. Приобретается это за счет региональных денег и муниципального бюджета, и в том числе за счет привлеченных средств и средств от платных образовательных услуг», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Марина Шарошкина.

Комментируют в управлении и двойку в дневнике ученицы школы № 52 за якобы отсутствие формы.

«Учитель не имел права поставить оценку, потому что оценка ставится за знания, за умения, за навыки. В данном случае ребенок их никак не проявил, и то, что ребенок пришел без формы, без лыж, - во-первых, школа должна обеспечить лыжами», - добавила Марина Шарошкина.

По усмотрению педагогического коллектива уроки на лыжах могут заменить, к примеру, на занятия в зале. Ведь когда погода не позволяет проводить физкультуру на улице, она проходит в стенах школы.