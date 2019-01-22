22.01.2019 | 09:54

В Пензе полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 22-летнего Владимира Романовича Маньковского.

Молодой человек перестал выходить на связь с 18 декабря. По словам матери, он может находиться в Пензенской области.

«Владимир Маньковский передвигается на Daewoo Nexia серебристого цвета», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областном управлении МВД России.

Рост молодого человека 180 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Всех, у кого имеется информация о местонахождении Владимира Романовича Маньковского, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (800) 700-54-52.