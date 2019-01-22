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Общество | В Пензе разыскивают 22-летнего Владимира Маньковского

22.01.2019|09:54
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В Пензе полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 22-летнего Владимира Романовича Маньковского.

Молодой человек перестал выходить на связь с 18 декабря. По словам матери, он может находиться в Пензенской области.

«Владимир Маньковский передвигается на Daewoo Nexia серебристого цвета», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областном управлении МВД России.

Рост молодого человека 180 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Всех, у кого имеется информация о местонахождении Владимира Романовича Маньковского, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (800) 700-54-52.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|22.01.2019 10:21|

На Украину к себе паперти хайло бендеровское

Гость|22.01.2019 10:35|

Опять детишки из Лизы притулились к псевдо поискам! Но мы то знаем что найдут дурака только менты

Гость|22.01.2019 10:36|

Сравнивая укров с пензами, прихожу к выводу, что средний пенз - типичный угротар, весьма далёкий от славянского типа.

Гость|22.01.2019 10:38|

Гость писал(a):

Но мы то знаем что найдут дурака только менты
А патологоанатом,даст полную картину произошедшего.

Имя: Гость
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