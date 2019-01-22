22.01.2019 | 13:48

В конце января шести пациентам Пензенской областной противотуберкулезной больницы поставят инновационные венозные устройства - ПИК-катетеры.

«Данный вид катетеров устанавливается в верхней полой вене под контролем ультразвуковой системы в режиме реального времени», - пояснила заместитель главного врача больницы Лариса Тришина.

Устройство может оставаться в организме человека до года, то есть врачи получают долгосрочный венозный доступ для введения медикаментов больным со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодняшний день в противотуберкулезной больнице находятся около 50 пациентов, которым показан данный вид лечения.