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Общество | В Пензе больных туберкулезом начнут лечить по-новому

22.01.2019|13:48
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В конце января шести пациентам Пензенской областной противотуберкулезной больницы поставят инновационные венозные устройства - ПИК-катетеры.

«Данный вид катетеров устанавливается в верхней полой вене под контролем ультразвуковой системы в режиме реального времени», - пояснила заместитель главного врача больницы Лариса Тришина.

Устройство может оставаться в организме человека до года, то есть врачи получают долгосрочный венозный доступ для введения медикаментов больным со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодняшний день в противотуберкулезной больнице находятся около 50 пациентов, которым показан данный вид лечения.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|22.01.2019 15:22|

Дустом?

Гость|22.01.2019 15:23|

Гость писал(a):

Дустом?
Пенсионный фонд России!

Имя: Гость
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