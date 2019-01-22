22.01.2019 | 15:35

На торжественное вручение жилищных сертификатов приходили в полном составе. Кристина и Сергей Игошины взяли с собой свою 10-месячную дочку Полину. Она пока не знает, что такое социальная выплата, ей просто хорошо вместе с родителями. А вот ее папе и маме сумма в 328 тысяч рублей будет весьма кстати.

«Очень значительна, потому что для многих семей такая сумма является достаточно крупной, поэтому нам очень помогает, конечно», - отметила жительница г. Пензы Кристина Игошина.

«Это наша областная программа. Это не федеральные деньги, это областные средства, которые мы изыскиваем из бюджета Пензенской области для того, чтобы поддержать молодые семьи, стимулировать рождаемость», - объяснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В этот раз жилищные сертификаты получили 34 семьи, а всего в 2019 году таким образом свои условия проживания улучшат 84 ячейки общества в Пензенской области.