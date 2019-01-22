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Общество | Суд Ленинского района защитил пензенскую туристку

22.01.2019|15:56
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Пензячка мечтала увидеть красоты Испании. В прошлом году она купила тур в жаркую страну на четырех человек. Отдала немалую сумму - около 350 тысяч рублей.

Но отправиться на отдых так и не смогла: компания «Панорама-тур», подконтрольная туроператору «Натали Турс», на официальном сайте опубликовала информацию об аннулировании всех приобретенных путевок. Вылет был отменен. Женщина пошла в суд.

«Исковые требования о защите прав потребителя предъявлялись истцом к нескольким ответчикам: туроператору ООО «Панорама-тур», страховой компании «Ингосстрах», ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Однако в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу об исполнении страховой компанией своих обязанностей перед истцом, а ассоциация «Турпомощь» не несет ответственности по обязательствам ее членов за рамками оказания экстренной помощи», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда Елена Полякова.

Однако пензячка все же должна получить около полумиллиона рублей от оператора «Панорама-тур».

«В пользу туриста взысканы денежные средства, уплаченные по договору оказания услуг по реализации туристического продукта в размере 327 тысяч 793 рубля 4 копейки, взыскана компенсация морального вреда в размере 2 тысяч рублей, взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 164 тысячи 896 рублей 52 копейки», - добавила Елена Полякова.

Решение еще не вступило в законную силу. В прошлом году из-за финансовых проблем «Натали Турс» пострадали десятки тысяч российских туристов. Среди них было немало пензенцев. Ленинский районный суд и раньше выносил вердикты о взыскании денег с организации «Панорама-тур» за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

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Гость|22.01.2019 19:38|

А по-симпатичнее девушек в Ленинском суде нет? Почему в судах интервью дают какие-то страхоидолы? Одна Быченкова чего стоит!

Гость|22.01.2019 19:40|

Одна Быченкова чего стоит!

А сколько стОит?

Гость|22.01.2019 19:43|

Достойна своей фамилии.

Имя: Гость
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