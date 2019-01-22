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Общество | Прокуратура проверила Кузнецкую межрайонную больницу

22.01.2019|19:29
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Нарушения санитарно-эпидемиологических правил, несоблюдение нормы площади палаты в расчете на одну койку - таковы результаты прокурорской проверки в Кузнецкой межрайонной больнице.

Пристальное внимание к лечебному учреждению было приковано после того, как в социальных сетях появились снимки «койки» из досок. Главный врач учреждения пояснил, что в тот момент наплыв пациентов был гораздо больше, чем мест в стационаре.

«Недостойное пребывание пациента на койке, но разве было бы лучше, если бы мы отказали в лечении и диагностике совсем, ссылаясь на недостаток коек? В этом смысле мы приняли правильное решение», - отметил главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

В отношении главного врача межрайонной больницы возбуждено дело об административном правонарушении. Также специалистами прокуратуры области проводится проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении региональным минздравом.

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Гость|22.01.2019 19:51|

Опять про эти койки!Раздули проблему из ничего! Больная ведь не жалуется,а рада, что помощь оказали. Врачам спасибо надо сказать за креативное решение вопроса!

Имя: Гость
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