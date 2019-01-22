22.01.2019 | 12:46

В Пензе готовятся отметить 75-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда. 27 января у памятника на пересечении улиц Мира и Ленинградской состоится митинг, к участию в котором, если позволит погода, привлекут и старшеклассников.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания в администрации во вторник, 22 января, поручил провести тематические мероприятия, приуроченные к дате.

«Надо рассказать детям о событиях тех лет, подвиге жителей, в том числе тех, кто впоследствии переехал в Пензу. Это наше наследие», - пояснил градоначальник.

В частности, он предложил организовать для школьников просмотр военно-патриотических фильмов на уроках истории.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на благоустройство территории вокруг памятника героям блокадного Ленинграда, сообщили в пресс-службе администрации.

27 января будет остановлено движение на участке автомобильной дороги от улицы Мира до улицы Ленинградской в связи с проведением митинга. Проезд будет закрыт с 10:30 до 12:30, ограничение не коснется общественного транспорта.