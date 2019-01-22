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Общество | На середине Суры в Пензе толщина льда составляет от 1 до 5 см

22.01.2019|15:24
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Во вторник, 22 января, сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы обследовали Суру. Они выявили новые места, где жители выходят на лед, и проверили состояние табличек «Переход (переезд) по льду запрещен».

Сейчас лед на Суре по-прежнему недостаточно прочный, с промоинами. Он намерзает поэтапно, в морозные периоды между оттепелями со снегопадами. Снег является природным теплоизолятором, лед под ним становится более тонким. Даже в морозы под снегом на льду появляется вода.

Специалисты провели контрольные замеры толщины льда. Она составляет 3-7 см у берега и 1-5 см ближе к центру.

«Просим не выходить на лед рек, несмотря на мороз. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 112», - напоминают в пресс-службе мэрии.

Тонкий лед может стать причиной трагедии. Так произошло с 70-летним пензенцем, который 16 января ушел рыбачить на Суру и не вернулся. Его тело нашли вмерзшим в лед реки, проводится доследственная проверка.

20 января в селе Грабово Бессоновского района в Суре утонул 9-летний мальчик, который гулял с 12-летним другом. Дети вышли на лед и провалились в воду. Старший из ребят самостоятельно выбрался на берег, а младший погиб.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|22.01.2019 16:06|

Ну всё.Все на речку.Откроем купальный сезон.

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