22.01.2019 | 15:24

Во вторник, 22 января, сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы обследовали Суру. Они выявили новые места, где жители выходят на лед, и проверили состояние табличек «Переход (переезд) по льду запрещен».

Сейчас лед на Суре по-прежнему недостаточно прочный, с промоинами. Он намерзает поэтапно, в морозные периоды между оттепелями со снегопадами. Снег является природным теплоизолятором, лед под ним становится более тонким. Даже в морозы под снегом на льду появляется вода.

Специалисты провели контрольные замеры толщины льда. Она составляет 3-7 см у берега и 1-5 см ближе к центру.

«Просим не выходить на лед рек, несмотря на мороз. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 112», - напоминают в пресс-службе мэрии.

Тонкий лед может стать причиной трагедии. Так произошло с 70-летним пензенцем, который 16 января ушел рыбачить на Суру и не вернулся. Его тело нашли вмерзшим в лед реки, проводится доследственная проверка.

20 января в селе Грабово Бессоновского района в Суре утонул 9-летний мальчик, который гулял с 12-летним другом. Дети вышли на лед и провалились в воду. Старший из ребят самостоятельно выбрался на берег, а младший погиб.