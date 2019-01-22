22.01.2019 | 14:51

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев возмутился обилием некачественной рекламы в областном центре. Свое мнение по этому поводу он высказал на аппаратном совещании во вторник, 22 января.

«Едешь по некоторым отдаленным улицам, вокруг все увешено картонными табличками с рекламой. Город надо очищать от этого мусора», - заявил мэр.

Как сообщили в пресс-службе администрации, Виктор Кувайцев также обратил внимание на необходимость ликвидации надписей и объявлений на стенах жилых домов и других зданий.

Вопрос об эксплуатации рекламных конструкций обсуждался в ноябре на одной из комиссий в городской думе. Тогда депутаты высказали возмущение по поводу такого явления, как не до конца сорванные плакаты с устаревшей информацией.

«Все это болтается хлопьями, как на старом пиратском корабле. Это так вот предусмотрено или недобросовестные владельцы конструкций так поступают?» - спросил один из них.

Директор рекламной службы Александр Утин тогда уточнил, что решение проблемы найдено. Первым фоном на конструкциях будет размещаться социальная реклама. Когда пройдет срок у коммерческой информации, ее будут снимать, и останется социальная.