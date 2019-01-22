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Общество | Мэра Пензы возмутили «картонные таблички с рекламой» в городе

22.01.2019|14:51
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев возмутился обилием некачественной рекламы в областном центре. Свое мнение по этому поводу он высказал на аппаратном совещании во вторник, 22 января.

«Едешь по некоторым отдаленным улицам, вокруг все увешено картонными табличками с рекламой. Город надо очищать от этого мусора», - заявил мэр.

Как сообщили в пресс-службе администрации, Виктор Кувайцев также обратил внимание на необходимость ликвидации надписей и объявлений на стенах жилых домов и других зданий.

Вопрос об эксплуатации рекламных конструкций обсуждался в ноябре на одной из комиссий в городской думе. Тогда депутаты высказали возмущение по поводу такого явления, как не до конца сорванные плакаты с устаревшей информацией.

«Все это болтается хлопьями, как на старом пиратском корабле. Это так вот предусмотрено или недобросовестные владельцы конструкций так поступают?» - спросил один из них.

Директор рекламной службы Александр Утин тогда уточнил, что решение проблемы найдено. Первым фоном на конструкциях будет размещаться социальная реклама. Когда пройдет срок у коммерческой информации, ее будут снимать, и останется социальная.

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Гость|22.01.2019 15:07|

penzainform.ru писал(a):

Первым фоном на конструкциях будет размещаться социальная реклама. Когда пройдет срок у коммерческой информации, ее будут снимать, и останется социальная.
это он про картонные рекламные таблички, типа как на фото к новости?

Гость|22.01.2019 15:10|

На сайте администрации новость про миллионные непоступления. Пензаинформ услышал про картонные таблички))

Гость|22.01.2019 15:20|

Так вот в чем дело то, вот почему город почистить от снега не могут и порядок навести! Таблички виноваты!

Гость|22.01.2019 15:21|

penzainform.ru писал(a):

Город надо очищать от этого мусора
Как никогда я с ним согласен. Город от чиновников надо очищать.

Имя: Гость
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