22.01.2019 | 11:33

В Кузнецке прокуратура провела проверку по факту размещения стационарного больного в местной больнице на стульях с досками и возбудила дело об административном правонарушении.

«Установлено, что 12 января в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» была экстренно госпитализирована кузнечанка с диагнозом «ишемическая болезнь сердца».

В связи тем, что все предусмотренные структурой коечной сети больницы 60 стационарных коек 1-го терапевтического отделения и 5 коек скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты, женщина, с ее согласия, была помещена на стационарное лечение в палату первого терапевтического отделения на «приставное место», представляющее собой конструкцию из стульев и деревянного щита, используемого для больных с заболеваниями позвоночника», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По мнению прокуроров, такое размещение пациента является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме того, в больнице оказались не соблюдены нормы площади помещения в расчете на одну койку.

В ходе проверки в палате также нашли раскладное мягкое кресло, что не допускается: его поверхность не является устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В понедельник, 21 января, в отношении главного врача больницы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Мужчине грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают необычные «койки».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимным.

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию - объявил выговоры Владимиру Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), Оксане Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду Олегу Ягову. Также он сообщил, что в стационарные учреждения здравоохранения Пензенской области закупят резервные койки, которые будут использоваться, когда число поступивших экстренных пациентов превысит расчетный норматив.