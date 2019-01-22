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Общество | Главврачу кузнецкой больницы грозит штраф в 500 руб. за скандальные койки

22.01.2019|11:33
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В Кузнецке прокуратура провела проверку по факту размещения стационарного больного в местной больнице на стульях с досками и возбудила дело об административном правонарушении.

«Установлено, что 12 января в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» была экстренно госпитализирована кузнечанка с диагнозом «ишемическая болезнь сердца».

В связи тем, что все предусмотренные структурой коечной сети больницы 60 стационарных коек 1-го терапевтического отделения и 5 коек скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты, женщина, с ее согласия, была помещена на стационарное лечение в палату первого терапевтического отделения на «приставное место», представляющее собой конструкцию из стульев и деревянного щита, используемого для больных с заболеваниями позвоночника», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По мнению прокуроров, такое размещение пациента является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме того, в больнице оказались не соблюдены нормы площади помещения в расчете на одну койку.

В ходе проверки в палате также нашли раскладное мягкое кресло, что не допускается: его поверхность не является устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В понедельник, 21 января, в отношении главного врача больницы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Мужчине грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают необычные «койки».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимным.

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию - объявил выговоры Владимиру Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), Оксане Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду Олегу Ягову. Также он сообщил, что в стационарные учреждения здравоохранения Пензенской области закупят резервные койки, которые будут использоваться, когда число поступивших экстренных пациентов превысит расчетный норматив.

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Гость|22.01.2019 11:43|

в отношении главного врача больницы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Мужчине грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

Это его секундный доход от откатов по закупке панцирных кроватей...

Гость|22.01.2019 11:47|

А выкинул бы пациентку на улицу, с формулировкой "местов нет", был бы прав по закону и избежал бы административного штрафа.

Гость|22.01.2019 11:49|

Для него 500р. это не заметная мелочь!

Гость|22.01.2019 11:52|

Сильный штраф. Таким кого хочешь напугаешь?! Одну чашку кофею не выпьет.

Гость|22.01.2019 11:52|

Во попал, во помог человеку. Штраф то надо минздраву, во-первых, что коек нет, во вторых, что из деревень, везут все туда, в деревнях все позакрывали, а человек приехал 180 км от больницы. Сволочи

Гость|22.01.2019 12:08|

Может не штраф 500 рублей, а уволить по статье?

Гость|22.01.2019 12:12|

Вот мерзость какая воровская ... нашли виновного. Как же подло и противно ! Лестницу надо мести сверху, а не снизу.

penzainform.ru писал(a):

штраф от 500 до 1 000 рублей.
Дело не в штрафе, а в самой паскудной ситуации.

Гость|22.01.2019 12:13|

Нашли виноватого стрелочника, а депутаты и правительство, издающие такие законы и реформы, оказывается не виноваты

Гость|22.01.2019 12:14|

Он с одного больного получает больше?

Гость|22.01.2019 12:14|

Гость писал(a):

Может не штраф 500 рублей, а уволить по статье?
Кого увольнять то ? За то, что человек выполнил клятву и разместил людей в запрет воровских указов ?

Имя: Гость
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