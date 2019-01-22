22.01.2019 | 09:59

В среду, 30 января, на вопросы читателей портала «ПензаИнформ» ответит генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Термодом» является застройщиком микрорайона Город Спутник, проблемных домов на Пушкина и 8 Марта в Пензе, возводит многоэтажку в Заречном. Кроме того, в копилке компании - объекты к чемпионату мира по футболу в Саранске.

Вы можете прислать вопросы о текущих проектах «Термодома» и планах на будущее, существующем положении дел в Спутнике и перспективах развития на e-mail редакции: editor@penzainform.ru, указав в теме письма: «Вопрос Рафику Ибрагимову». Они будут приниматься до 15:00 понедельника, 28 января.

Спикер оставляет за собой право не отвечать на риторические и некорректные вопросы.