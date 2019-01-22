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Общество | 30 молодых пензенских семей получили жилищные сертификаты

22.01.2019|08:49
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В понедельник, 21 января, 30 молодым пензенским семьям вручили жилищные сертификаты на сумму 328 тысяч рублей.

«Их могут получить нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи, в которых в течение 12 месяцев со дня заключения брака родился первый ребенок. Сертификат можно реализовать при покупке квартиры, строительстве дома или погашении ипотечного кредита», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2019 году такой документ выдадут еще 54 семьям. Всего же с начала действия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», запущенной в 2011-м, сертификаты выдали 1 160 молодым семьям.

«Мы изыскиваем эти средства из бюджета, чтобы поддержать молодые семьи, стимулировать рождаемость. Когда я прихожу сюда, вручаю сертификаты в других муниципальных образованиях, вижу счастливые лица родителей, детей, я понимаю, что эта программа нужна и должна работать», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что финансовая помощь послужит еще одним стимулом к тому, чтобы количество маленьких пензенцев продолжало увеличиваться.

«Уверен, родители смогут грамотно распорядиться полученными средствами», - процитировала его пресс-служба мэрии.

Источник — фото www.pnzreg.ru, www.penza-gorod.ru
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Гость|22.01.2019 09:24|

Этих то от абортов отговорили.

ВЫДАТЬ премии главам районов!

Гость|22.01.2019 09:48|

Вот вам 328 чысяч и идите берите ипотеку кабалу на 20 лет!!!

Гость|22.01.2019 10:09|

Программа рассчитана до 2020 года, а дальше, что??? Продлят или как...,на 1 января на получение жилищного сертификата в г. Пенза стоят 850 молодых семей, 30 получили в начале года, 54 еще получают, а остальные когда или не получат?

Гость|22.01.2019 10:37|

Программу вроде бы продлили до 2022

Имя: Гость
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