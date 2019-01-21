21.01.2019 | 16:12

Жительница Пензы написала Президенту России Владимиру Путину в надежде на помощь. Семья женщины бедствует, поскольку муж является инвалидом 1-й группы по заболеванию «рассеянный склероз», а она ухаживает за ним.

Ситуацию обсудили в правительстве области в понедельник, 21 января.

«В июне 2017 года родился ребенок. После выписки из роддома я сдала все необходимые документы в МФЦ, обратилась в Пенсионный фонд узнать, какие положены нам выплаты или пособия, на что нам ответили, что пенсия у мужа социальная, не страховая, ничего дополнительного не положено...

Я просто до полутора лет получала пособие по уходу за ребенком и все, почему мужу ничего не доплачивали за рождение ребенка?

Мы являемся малообеспеченной семьей - не по своей воле. Получается, муж - единственный кормилец, а размер его пенсии не укладывается даже в прожиточный минимум для троих человек. Ребенку даже памперсы не на что купить.

Единственная помощь от государства для ребенка - мы получаем каждый месяц пачку масла, 15 яиц и пюре - 5 штук.

Мы не алкаши, не наркоманы, просто трудная жизненная ситуация. Муж всегда работал, если бы не болезнь - мы бы не попросили о помощи. Пожалуйста, помогите решить нашу проблему», - зачитал губернатор обращение пензячки.

Женщина также рассказала, что в мае 2018 года был собран консилиум врачей, на котором ее мужу написали рекомендацию на перевод на другой препарат. Однако за этим ничего не последовало: с семьей ни разу никто не связывался. Горожанка звонила в министерство, спрашивала, когда мужа будут лечить, на что ей отвечали: «Ждите, с вами свяжутся, это бюджетные деньги и не так быстро».

Сейчас состояние мужа пензячки ухудшилось. По ее данным, препарат, который ему был нужен, получили другие люди.

Губернатор возмутился ситуацией.

«Муж работал - все было нормально, стал инвалидом - никому не нужен. Ни министерству труда и соцзащиты, которое передало полномочия в город, ни депутатам, Николай Михайлович (Тактаров, глава города. - Прим. ред.), никому не нужен. Вот положено 15 яиц и кусочек масла... Ну слушайте, люди попали в трудную жизненную ситуацию. Ну, есть представители бизнеса, слушайте, неужели мы не можем попросить одного, второго: слушай, помоги, ради бога, вот тебе адрес, помоги!» - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также призвал руководство города и минтруд сделать все, что положено по закону, и начать оказывать помощь семье на системной основе.