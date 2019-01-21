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Общество | Жительница Пензы пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие денег

21.01.2019|16:12
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Жительница Пензы написала Президенту России Владимиру Путину в надежде на помощь. Семья женщины бедствует, поскольку муж является инвалидом 1-й группы по заболеванию «рассеянный склероз», а она ухаживает за ним.

Ситуацию обсудили в правительстве области в понедельник, 21 января.

«В июне 2017 года родился ребенок. После выписки из роддома я сдала все необходимые документы в МФЦ, обратилась в Пенсионный фонд узнать, какие положены нам выплаты или пособия, на что нам ответили, что пенсия у мужа социальная, не страховая, ничего дополнительного не положено...

Я просто до полутора лет получала пособие по уходу за ребенком и все, почему мужу ничего не доплачивали за рождение ребенка?

Мы являемся малообеспеченной семьей - не по своей воле. Получается, муж - единственный кормилец, а размер его пенсии не укладывается даже в прожиточный минимум для троих человек. Ребенку даже памперсы не на что купить.

Единственная помощь от государства для ребенка - мы получаем каждый месяц пачку масла, 15 яиц и пюре - 5 штук.

Мы не алкаши, не наркоманы, просто трудная жизненная ситуация. Муж всегда работал, если бы не болезнь - мы бы не попросили о помощи. Пожалуйста, помогите решить нашу проблему», - зачитал губернатор обращение пензячки.

Женщина также рассказала, что в мае 2018 года был собран консилиум врачей, на котором ее мужу написали рекомендацию на перевод на другой препарат. Однако за этим ничего не последовало: с семьей ни разу никто не связывался. Горожанка звонила в министерство, спрашивала, когда мужа будут лечить, на что ей отвечали: «Ждите, с вами свяжутся, это бюджетные деньги и не так быстро».

Сейчас состояние мужа пензячки ухудшилось. По ее данным, препарат, который ему был нужен, получили другие люди.

Губернатор возмутился ситуацией.

«Муж работал - все было нормально, стал инвалидом - никому не нужен. Ни министерству труда и соцзащиты, которое передало полномочия в город, ни депутатам, Николай Михайлович (Тактаров, глава города. - Прим. ред.), никому не нужен. Вот положено 15 яиц и кусочек масла... Ну слушайте, люди попали в трудную жизненную ситуацию. Ну, есть представители бизнеса, слушайте, неужели мы не можем попросить одного, второго: слушай, помоги, ради бога, вот тебе адрес, помоги!» - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также призвал руководство города и минтруд сделать все, что положено по закону, и начать оказывать помощь семье на системной основе.

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Гость|21.01.2019 16:32|

penzainform.ru писал(a):

Ну, есть представители бизнеса, слушайте, неужели мы не можем попросить одного, второго: слушай, помоги, ради бога, вот тебе адрес, помоги!» - отметил Иван Белозерцев.
Господин Белозерцев, знаешь адрес, помоги, ради бога!!! Что других-то просить?

Гость|21.01.2019 16:32|

Вот я поражаюсь людям. Если вы оба бедствуете, то рожать то зачем??

Гость|21.01.2019 16:33|

penzainform.ru писал(a):

«Муж работал - все было нормально, стал инвалидом - никому не нужен.
Такой сегодня девиз и лозунг, ничего не поделать - оптимизация!

Гость|21.01.2019 16:34|

А можно отдать немного меньше денег на строительство церкви на Советской площади и помочь семье,попавшей в беду?

Гость|21.01.2019 16:36|

Гость писал(a):

Если вы оба бедствуете, то рожать то зачем??
КАК ЗАЧЕМ? всеж рожают и я рожу.потом правда скулить и побираться всю жизнь буду ,но в демографическом движе приму участие.

Гость|21.01.2019 16:38|

Интересно, они думали на что будут жить дальше когда ребенка рожали???

Или с ними провели воспитательную беседу "против абортов"?

Гость|21.01.2019 16:38|

А ты не осуждай если не знаешь ситуации. Есть возможность помоги.хотя бы продуктами.

Гость|21.01.2019 16:39|

Чиновники способны только сами себе выплачивать золотые парашюты,и подъёмные,и матпомощь,причём нежилые суммы такие и деньги откуда то находятся. А вот действительно нуждающимся денег никогда нет-лишнюю тысячу рублей с кучей бюрократии выпишут.

Гость|21.01.2019 16:41|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Ну, есть представители бизнеса, слушайте, неужели мы не можем попросить одного, второго: слушай, помоги, ради бога, вот тебе адрес, помоги!» - отметил Иван Белозерцев.
Господин Белозерцев, знаешь адрес, помоги, ради бога!!! Что других-то просить?
+650000

Гость|21.01.2019 16:43|

Я не пойму, что местное ворьё не может по полтосу - сотке скинуться (карманные, обеденные деньги) и закрыть проблему людей. Им этих денег до конца жизни хватит.

Гость|21.01.2019 16:49|

Гость писал(a):

Им этих денег до конца жизни хватит.
Таки принято решение их совсем соптимизировать?

Гость|21.01.2019 16:50|

Гость писал(a):

Вот я поражаюсь людям. Если вы оба бедствуете, то рожать то зачем??

Соглашусь с вами. Ясно, что они оба этим вопросом не задавались. Второе: рассеянный склероз - это не простуда, пришедшая внезапно. Это очень серьёзное заболевание и прогноз на будущее... Сами понимаете. Пардон, но инвалидность пожизненная.

Зачем ребёнка рожали? Ну вот такой подход. А теперь просить у государства и трясти его как грушу в ожидании льгот. Ясно, что много не стрясёшь. При выплате положенного ничего ведь не было нарушено? Значит, такие у нас законы.

Гость|21.01.2019 16:52|

Гость писал(a):

Я не пойму, что местное ворьё не может по полтосу - сотке скинуться (карманные, обеденные деньги) и закрыть проблему людей. Им этих денег до конца жизни хватит.

Вот и видно, что ты проблемный, раз не можешь понять. С какой стати их кто-то будет теперь пожизненно содержать? Возьми их сам теперь на буксир.

Гость|21.01.2019 16:58|

Гость писал(a):

А ты не осуждай
А я не осуждаю. Я удивляюсь и поражаюсь людям. Иногда пытаюсь понять что ими движет совершать такие поступки?!

Гость|21.01.2019 17:07|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор возмутился ситуацией.

«Муж работал - все было нормально, стал инвалидом - никому не нужен. Ни министерству труда и соцзащиты, которое передало полномочия в город, ни депутатам, Николай Михайлович (Тактаров, глава города. - Прим. ред.), никому не нужен.- отметил Иван Белозерцев.

Иван Александрович, Вы живете в другом измерении или не задумывались про это?... Инвалиды уже давное никому не нужны и не интересны, не Соцобеспечению, не министерствам. Я знаю, что говорю. Да и не инвалиды, а просто обычные люди тоже никому не нужны.

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