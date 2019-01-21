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Общество | Завершить строительство начатых домов в Пензе мешает закон

21.01.2019|15:34
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«Ни в одном регионе Приволжского федерального округа так оперативно вопрос достройки домов не решается. Я со всей ответственностью это говорю», - сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Собрались все, кто отвечает за скорейшую достройку домов. Их несколько - проблема одна: 1 100 дольщиков, которые вложили свои финансовые средства в возводимое жилье, но до сих пор так и не получили квартиры.

Фирмы, собиравшие с населения деньги и строившие недвижимость, обанкротились, а люди в итоге остались ни с чем. На собрании стороны попытались найти ответ на вопрос, как можно выйти из сложной ситуации.

«Закон федеральный 127-й всего лишь два варианта предоставляет, как достроить дома. Либо создание ЖСК и в рамках регионального он достраивается, что мы, собственно, и делали, и все готово, либо смена застройщика. Смена застройщика зависит от инициативы нового застройщика», - добавил Николай Симонов.

Но, к сожалению, не все хотят создавать ЖСК, тем самым мешая завершению строительства.

«Нам оставляют два пути сейчас: либо это денежный реестр, либо это ЖСК. Но по закону о банкротстве есть статья 201.8, 201.11, которая позволяет выпустить строение в конкурсе. Единственный вопрос остается - каким образом оплатить работу тем строительным организациям, которые проводили достройку этих домов», - отметил председатель комитета кредиторов Михаил Крапп.

Компании, которые пытаются достроить дома за банкротами, вложили в процесс десятки миллионов рублей. Однако довести до конца начатое мешает закон.

«Прокуратура проверяла уже все варианты, все возможные ходы. И есть на сегодняшний день, как я понимаю, только один выход - это создание ЖСК. И мы спокойно вам достраиваем - и никаких проблем нет», - рассказал учредитель группы строительных компаний Ильдар Акчурин.

А пока вести работы на площадках, где находятся проблемные дома дольщиков, добросовестные застройщики не могут.

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Гость|21.01.2019 18:53|

Потому, что надо послать и забыть про любителей лотерей, которых по недразумению называют дольщиками.

Халявщики они.

Гость|21.01.2019 19:11|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ ,ПО ЗАКОНУ ,МОЖНО СТРОИТЬ КВАРТИРЫ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ,ЛЕСОМ.СПРАШИВАЙТЕ С ТЕХ КТО ВАМ ОБЕЩАЛ КВАРТИРЫ В ПОЛ ЦЕНЫ.

Гость|21.01.2019 19:14|

Гость писал(a):

Халявщики они.
Сам то поди в общаге живешь?Завидно?Не можешь купить за нал хату?Бомжара ты.

Гость|21.01.2019 19:15|

Вор должен сидеть в тюрьме! Вот закон США. Не отчитался откуда бабки - сядешь и надолго.

Гость|21.01.2019 19:16|

Вот эт точно.

Гость|21.01.2019 19:16|

Конечно халявщики.

Гость|21.01.2019 19:17|

Обоснуй

Гость|21.01.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

«Прокуратура проверяла уже все варианты, все возможные ходы.
А почему не рассматривается ход через конфискацию денег дольщиков у того, кто эти деньги положил в свой личный карман? Ведь деньги же были, с этим ни кто не спорит, так? Просто они переместились в карман Журавлёва, ну и изымите их оттуда!

Гость|21.01.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

которые вложили свои финансовые средства в возводимое жилье
Которые не которые вложили в свои карманчики. А так как в пензе круговая порука, то бабло из бюджета для части людей/

Гость|21.01.2019 19:22|

Гость писал(a):

Просто они переместились в карман Журавлёва,
И не только а по этому penzainform.ru писал(a):
Ни в одном регионе Приволжского федерального округа так оперативно вопрос достройки домов не решается. Я со всей ответственностью это говорю»,

Имя: Гость
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