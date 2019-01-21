21.01.2019 | 15:34

«Ни в одном регионе Приволжского федерального округа так оперативно вопрос достройки домов не решается. Я со всей ответственностью это говорю», - сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Собрались все, кто отвечает за скорейшую достройку домов. Их несколько - проблема одна: 1 100 дольщиков, которые вложили свои финансовые средства в возводимое жилье, но до сих пор так и не получили квартиры.

Фирмы, собиравшие с населения деньги и строившие недвижимость, обанкротились, а люди в итоге остались ни с чем. На собрании стороны попытались найти ответ на вопрос, как можно выйти из сложной ситуации.

«Закон федеральный 127-й всего лишь два варианта предоставляет, как достроить дома. Либо создание ЖСК и в рамках регионального он достраивается, что мы, собственно, и делали, и все готово, либо смена застройщика. Смена застройщика зависит от инициативы нового застройщика», - добавил Николай Симонов.

Но, к сожалению, не все хотят создавать ЖСК, тем самым мешая завершению строительства.

«Нам оставляют два пути сейчас: либо это денежный реестр, либо это ЖСК. Но по закону о банкротстве есть статья 201.8, 201.11, которая позволяет выпустить строение в конкурсе. Единственный вопрос остается - каким образом оплатить работу тем строительным организациям, которые проводили достройку этих домов», - отметил председатель комитета кредиторов Михаил Крапп.

Компании, которые пытаются достроить дома за банкротами, вложили в процесс десятки миллионов рублей. Однако довести до конца начатое мешает закон.

«Прокуратура проверяла уже все варианты, все возможные ходы. И есть на сегодняшний день, как я понимаю, только один выход - это создание ЖСК. И мы спокойно вам достраиваем - и никаких проблем нет», - рассказал учредитель группы строительных компаний Ильдар Акчурин.

А пока вести работы на площадках, где находятся проблемные дома дольщиков, добросовестные застройщики не могут.