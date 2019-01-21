21.01.2019 | 19:33

Стадион «Динамо» на улице Сборной существовал недолго: его построили в 1948 году, в пятидесятых сломали. Но именно на нем состоялся первый официальный хоккейный матч с участием пензенской команды «Спартак», прародителя «Дизеля», с «Большевиком» из Саратова.

О том, как 70 лет назад пензенцы сыграли в хоккей, говорили в музее спорта во дворце единоборств «Воейков».

Собрались ветераны. На «Динамо» они не тренировались, зато помнят, как создавался открытый стадион «Темп». Они сами воспитывали чемпионов. Вячеслав Бармин пришел в школу по хоккею в семидесятых.

«Тогда работал я, Ядринцев и Есенин. С первого класса у меня занимались ребята, это отделение «Химмаш» я там воспитывал. И в этом тоже возрасте пришли и Сергей Яшин и Сергей Светлов, с ними десять лет отзанимался», - рассказал ветеран пензенского хоккея Вячеслав Бармин.

В 1988 году Яшин и Светлов в составе сборной Советского Союза на XV зимней Олимпиаде в Калгари завоевали золотую медаль.

Тренер Вячеслав Баканов тоже немало вложил в воспитание спортсменов.

«Один мой воспитанник стал чемпионом Европы - Юрий Бабенко, сейчас он является вторым тренером нашей сборной молодежной команды. И два моих игрока стали бронзовыми призерами прошедшего чемпионата мира среди молодежных команд, это Петр Кочетков, вратарь, который получил приз лучшего вратаря турнира, и Костин Клим, капитан команды», - отметил Вячеслав Баканов.

Ветеранам вручили почетные грамоты, подарки в честь памятной даты - первого официального матча сурской команды. 70 лет назад они проиграли, но это стало толчком для развития пензенского хоккея.